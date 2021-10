Erlkönig Range Rover Sport SVR (2022) Top-SUV mit neuer Optik und alter Technik

Die dritte Generation des Range Rover Sport und auch dessen SVR-Version basieren nicht mehr auf der alten D7u-Plattform, sondern auf der neuen Modularen Längs-Architektur (MLA-Plattform). Diese Alu-Basis erlaubt Mildhybrid-, Plug-in- und reine Elektroantriebe. Antriebseitig ist beim SVR hingegen nur der bekannte 5,0-Liter-Kompressor-V8 an Bord, der im aktuellen Modell 575 PS leistet. Ob es für das neue Modell einen Leistungsnachschlag gibt, ggf. als Mildhybrid, ist ungewiss.

Design-und Technik-Evolution

Der intern "AJ" genannte Motor wird aktuell von Jaguar Land Rover in Wolverhampton produziert, nachdem das Ford-Motorenwerk in Bridgend geschlossen wurde. Mit Einführung der Euro 7-Abgasnorm dürfte zumindest auf den europäischen Märkten der Fünfliter dann das Zeitliche segnen. Er wird vermutlich von einem 4,4-Liter-V8 von BMW ersetzt.

Der Range Rover SVR zeigt sich mit einer aggressiveren Schürze, Seitenschwellen und überarbeiteter Heck-Partie. An der Front sind größere Lufteinlässe und schmale Scheinwerfer mit LED-Lichtband zu erkennen. Der Grill wirkt schmal. Insgesamt wird das Design des Top-SUV nur marginal evolutioniert. Hinter den mächtigen Leichtmetallfelgen verbeißen sich vergrößerte Bremssättel in ebenso vergrößerte Bremsscheiben. Das Fahrwerk soll ebenfalls ins Sachen Komfort überarbeitet werden. Am Heck machen neben der neu gestalteten Schürze ein integrierter Diffusor sowie die doppelflutige Auspuffendrohre rechts und links auf die heiße Range-Rover-Version aufmerksam.

Illustre Konkurrenz

Mit dem SVR-Range-Rover zielt die Marke auf eine illustre Konkurrenz aus Audi RS Q8, BMW X6M, Mercedes-AMG GLE 63 aber auch Porsche Cayenne Turbo Coupé und sogar Lamborghini Urus.

Fazit

Land Rover bringt mit dem SVR das Top-Modell der Range Rover Sport-Baureihe auf den Markt. Das Design wird behutsam weiterentwickelt, der bärenstarke V8-Motor unter Umständen als Mild-Hybrid ausgeführt – so alles in allem erscheint das Modell schon jetzt aus der Zeit gefallen.