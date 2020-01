Nissan Navara Offroader AT32 (2020) Komm mit mir ins Abenteuerland

Nissan spendiert dem Pickup Navara mehr Offroad-Qualitäten und tauft die Kreation AT32. In den Handel kommt der Gelände-Truck ab Februar 2020.

Schon mit dem bislang erhältlichen Modell des Nissan Navara waren all jene nicht zu schlecht beraten, wenn es auch mal abseits befestigter Straßen um funktionierende Fortbewegung ging. Doch die Japaner setzen dem Pickup die Offroad-Krone auf und bieten ihn als AT32 ab Februar in Europa an.

Badges und schwarze Akzente

Nissan Mit dem optionalen Schnorchel steigt die maximale Wattiefe auf 800 Millimeter.

Dafür erhält die Gelände-Version einen komplett mit Aluminium verkleideten Unterboden. Ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit „Artic Trucks“ aus Island, die sich längst einen Namen mit extremen Offroad-Fahrzeug-Umbauten gemacht haben. Das Auto steht auf Nokian-Geländereifen, die sich wiederum um schwarz satinierte Aluminium-Felgen spannen. Die Räder sitzen in vergrößerten Radläufen und breiter ausgestellten Kotflügeln und werden an ein optimiertes Bilstein-Fahrwerk gekoppelt. Entsprechende Embleme rund um die Karosserie verkünden zudem das bereits Offensichtliche. Das klingt jetzt ein wenig despektierlich – damit wollen wir keinesfalls andeuten, der AT32 sei ein mit Logos verzierter Blender. Die Geländetauglichkeit nehmen wir dem Auto auf jeden Fall ab.

Ein schwarzer Kühlergrill, getönte Scheiben und weitere schwarze Akzente unterstreichen den imposanten Auftritt. Optional bietet Nissan eine elektronische Sperre für das Frontdifferential einen schwarzen Schnorchel an, der die Wattiefe auf 800 Millimeter erhöht. Serienmäßig an Bord sind eine Berg-An- und Abfahrhilfe, ein Notbremsassistent und Kameras für eine Rundumsicht. Die Preise dürften je nach Land leicht variieren und werden dann zum Marktstart im kommenden Monat bekanntgegeben.

Fazit

Für die wenigsten Privatpersonen notwendig, aber immer wieder begehrenswert – so ein knallharter Offroader macht quasi jede Fahrt zum Abenteuer. Das Parken vor dem Supermarkt allerdings auch, aber das nur am Rande.