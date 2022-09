NM Concept von Gorgona Cars Mazda MX-5, reduziert aufs Wesentliche

Was passiert, wenn zwei Freunde beim Bier über ihr Traumauto philosophieren? Klar, es entsteht ein Spaßauto, nicht nur im Traumland, sondern "in echt". Und eine eigene Autofirma, Gorgona Cars.

Gegründet 2019 von David Galliano und Omar Abu-Eideh stellten die beiden 2022 im Rahmen des MX-5-Treffens in Modena ihre Interpretation des MX-5 vor. Basierend auf dem MX-5 der ersten Generation (NA) haben die beiden den Roadster in einen exotischen Einsitzer verwandelt.

Weniger ist mehr

Inspiriert von dem Mazda Miata M Speedster von 1995, dem Miata Monoposto von 2000 und dem 2015er Mazda MX-5 Speedster. Entsprechend wurde die Windschutzscheibe komplett entfernt, dasselbe Schicksal ereilte die Dachkonstruktion. Die Türen wurden schmaler ausgeführt, eine Aerohutze verbaut und das Interieur rausgeschmissen. Übrig blieb, der Fahrersitz, eine rudimentäre Mittelkonsole sowie das Cockpit-Dach, das nunmehr im Fahrtwind steht. Front- und Heckansicht sowie die Karosserielinie blieben unangetastet – mit der Ausnahme, dass der Kofferraumdeckel nun einen großen integrierten Spoiler trägt.

Die Chromelemente des MX-5 NA wurden schwarz lackiert, die 15-Zoll-Enkei-Räder sind ebenfalls in Schwarz ausgeführt. Als Kontrast dazu erstrahlt die Karosserie in einem quietschenden Gelb. Nachdem der breite Schweller nach dem Öffnen der Stummeltür überwunden ist, nimmt der Fahrer auf einem RCC-Rennsitz Platz und schnallt sich mit einem Vierpunktgurt an, bevor er in ein kleines Momo-Lenkrad greift. Klimaanlage, Audio-System, Infotainment? Gibbet nich', hier geht's ums Fahren – ausschließlich.

NA mit ND-Motor

Und dafür wurde der 2,0-Liter starke Skyactive-Sauger aus dem aktuellen MX-5 (ND) mit 181 PS und 205 Nm verbaut. Die Motor-Kraft wird über ein Sechsgang-Schaltgetriebe und ein selbstsperrendes Hinterachsdifferenzial, das ebenfalls aus dem ND stammt, an die Hinterräder geleitet. Neben einem optimierten Fahrwerk hat Gorgona noch die Torsionssteifigkeit verdoppelt. Entsprechend sind die Schweller größer ausgeführt, zudem wurden stärkere Hilfsrahmen vorne und hinten verbaut sowie der Unterboden verstärkt. Außerdem sorgt ein Überrollbügel unter der Hutze für Sicherheit. Ein einstellbares Gewindefahrwerk erhöht die Fahrdynamik, eine vergrößerte Bremsanlage die negative Beschleunigung.

Das NM Concept bleibt entgegen der Bezeichnung keine reine Studie – falls genügend Nachfrage besteht. Dann will Gorgona Cars das Modell homologieren und in einer Kleinserie an den Mann oder die Frau bringen. Der Preis für das Modell beträgt 70.000 Euro zuzüglich Steuern – ohne die Kosten des Spenderfahrzeugs.

Fazit

Aus einer Bierlaune heraus gründeten 2019 zwei Italiener eine Autofirma, 2022 stellen Sie mit dem NM Concept einen puristischen Mazda MX-5 als Einsitzer vor. Und der technisch aufgerüstete und optisch reduzierte Single-Seater könnte sogar in Serie gehen, in Kleinserie, für 70.000 Euro zuzüglich Steuern. Nur einen MX-5 NA müsste man mitbringen.