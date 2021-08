Premiere Pagani Huayra BC Pacchetto Tempesta Ab jetzt ein Softie?

Zehn Jahre lang gibt es den Pagani Huayra nun schon. Seit 2011 erschienen, neben einigen Weiterentwicklungen, auch etliche Sondermodelle. Zur diesjährigen Monterey Car Week in Kalifornien, USA, präsentieren die Italiener ihre neusten Schätze. Darunter beispielsweise das Pacchetto Tempesta (Sturm-Paket). Dabei handelt es sich um diverse aerodynamische Anpassungen am exklusiven Hypercar inklusive entsprechendem Schriftzug am Heck.

Pagani Zum Pacchetto Tempesta gehört auch der passende Schriftzug am Heck.

Das Paket umfasst einen neuen Frontsplitter, modifizierte Lufteinlässe, einen neuen Heckspoiler mit zentraler Finne, eine neue Abgasanlage mit sechs Endrohren (das ikonische Vierer-Pack oben und zwei weitere unten im Diffusor) und Fahrwerk-Upgrades, inklusive dem jetzt implementierten Soft Driving Mode. Macht das den Huayra zum Weichei? Die Leistungssteigerung auf 827 PS und 1.100 Newtonmeter sprechen dagegen. Es ging lediglich darum, dem extravaganten Sportwagen bei Bedarf etwas mehr Komfort aus den Rippen zu leiern.

Modifikationen am Huayra R

Es gibt für solche Fahrzeuge aber freilich mehr Anwendungsbereiche, bei denen Komfort die letzte Geige spielt – die Rennstrecke zum Beispiel. Dort ist insbesondere der Huayra R zu Hause. Und weil auch der automatisch ein 10-Jahres-Jubilar ist, erhält er ebenfalls ein paar Geschenke. Anpassungen nimmt Pagani am V12-Saugmotor, der sequentiellen Sechsgang-Box und dem Karbon-Monocoque vor. Allesamt im Rahmen der geltenden FIA-Vorschriften. Die genauen Spezifika der Modifikationen werden erst in Kalifornien bekannt gegeben.

Pagani Auch der Huayra R erhält ein paar Upgrades. Die einzelnen Komponenten werden bei dem Event in Kalifornien ausgestellt.

Wer das Glück hat, bei "The Quail, A Motorsport Gathering" im Rahmen der Monterey Car Week dabei zu sein, kann vor Ort außerdem eine ganze Parade von Pagani-Modellen bewundern. Die Kundenfahrzeuge werden in Laguna Seca ein paar Vorführrunden drehen, und auch die Präsentation der einzelnen technischen Komponenten des Huayra R ist geplant. Die PS-Party zum 10. Geburtstag steigt am 14. August. Sie können nicht dabei sein? Dann hätten wir noch ein nettes Trostpflaster: Konfigurieren Sie sich doch einfach Ihren eigenen Pagani und lassen ihn ein bisschen virtuell fahren. Wie das geht, erfahren Sie hier.

Fazit

10 Jahre Pagani Huayra – inmitten der ganzen Hypercar-Start-ups, die dieser Tage aus dem Boden sprießen, ist es schön zu sehen, dass es in dem Segment auch etablierte Größen gibt. Häufig bleibt es nämlich bei der Design-Skizze. Die Italiener haben Erfolg mit ihrem Nischen-Produkt und wir Normalsterblichen können uns immerhin an den Daten, Bildern und mit etwas Glück auch live am Sound erfreuen.