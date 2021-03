Pagani Huayra R Hardcore-Sportler mit V12-Sauger angekündigt

Der italienische Sportwagenhersteller plant einen ebenso exklusiven wie extremen Huayra-Ableger, der seine Turbolader abgibt, aber kaum an Leistung einbüßt.

Wenn Pagani einem seiner Modelle den Buchstaben R verpasst, dann wird es exklusiv. Vor allem aber extrem – und zwar extrem schnell. So war es jedenfalls beim Zonda R. Dabei handelte es sich um eine nicht straßenzugelassene Rennstrecken-Version des Italo-Boliden, die 2010 eine – damalige – Bestzeit von 6:47,5 Minuten in die Nordschleife des Nürburgrings stanzte – und zwar ziemlich locker (hier der Rückblick auf die damalige Rekordfahrt).

"Neuer, speziell gefertigter Saugmotor"

Nun, gut zehn Jahre später, scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Wie Pagani inzwischen mit einem Teaserbild bestätigte, kommt bald wieder eine R-Version – diesmal auf Basis des Huayra. Wie damals beim Zonda dürfte auch dem Pagani Huayra R eine Straßenzulassung verwehrt bleiben. Gleiches gilt offenbar für die Turbolader, was aber explizit nicht als Kritik verstanden werden soll. Zumindest kündigt Firmenchef Horacio Pagani in diesem (zugegebenermaßen recht schwer konsumierbaren) Video an, dass es sich beim Antrieb des Huayra R um einen "neuen, speziell für diesen Zweck gefertigten Saugmotor" handeln soll (etwa ab Minute 37:00).

Geht also die Ära der AMG-Triebwerke im Zentrum eines Pagani-Sportwagens zu Ende? Der aktuell im Huayra verwendete Sechsliter-V12 mit doppelter Turboaufladung – im ebenfalls ziemlich extremen Huayra-Ableger Pagani Imola liefert der Motor 838 PS und maximal 1.100 Newtonmeter – kommt für den R nicht infrage. Gleiches gilt für das längst eingestellte 7,3-Liter-Aggregat des Zonda. Die italienische Auto-Website "Info Motori" geht davon aus, dass es sich um einen direkten Nachfahren des Zonda R-Triebwerks handeln wird. Und das war nicht irgendeines, sondern eine 750 PS und maximal 710 Newtonmeter starke Version des V12 aus dem legendären Mercedes CLK-GTR.

Offizielle Enthüllung im November

Welcher Motor auch immer zwischen Fahrgastzelle und Hinterachse des Huayra R wüten wird – er wird wohl über 800 PS leisten. Oder gar 900 PS, wie "Info Motori" spekuliert? Auf jeden Fall dürfte der Huayra R über eine ausgefeilte Aerodynamik, ein ziemlich dynamisches Fahrwerk, Semi-Slick-Reifen, ein reduziertes Cockpit mit Überrollbügel und noch mehr Karbon als die bisherigen Modellvarianten verfügen. Mehr wissen wir jedoch erst, sobald Pagani auch technische Details zum neuen Hardcore-Huayra preisgibt.

Umfrage 1155 Mal abgestimmt Zonda oder Huayra: Welches Pagani-Modell mögen Sie lieber? Den Zonda. Er ist einfach das extremere Auto. Den Huayra. Er ist noch schneller und sogar komfortabler. mehr lesen

Fazit

Dass Pagani eine R-Version des Huayra auflegt, ist weniger überraschend als die Tatsache, dass diese von einem Saugmotor befeuert wird. Ob es sich dabei um eine Eigenentwicklung oder doch eine verfeinerte AMG-Auftragsarbeit handelt? Darum macht Firmenchef Horacio Pagani derzeit noch ein großes Geheimnis.