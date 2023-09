Seit Monaten gibt es in den USA Gerüchte über einen neuen, kompakten Toyota Pick-up, der eine Antwort auf den als 2022er-Modell eingeführten Ford Maverick geben soll. Solche Pkw-basierten Pick-up mit selbsttragender Karosserie feiern gerade ein Comeback in Nordamerika, neben dem Maverick (den zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie) hat Hyundai mit dem Santa Cruz und Ram mit dem Rampage bereits vergleichbares im Angebot. Der zunächst für Südamerika präsentierte Rampage wird aller Wahrscheinlichkeit nach in Kürze auch auf den US-Markt kommen.

Die genannten Pick-ups basieren jeweils auf Kompakt-SUV der Konzerne, der Rampage beispielsweise auf der unter anderem für den Jeep Compass verwendeten Stellantis-Plattform, der Maverick auf der Basis des Ford Escape/Kuga. Für eine vergleichbare Variante könnte Toyota auf die TNGA-C-Plattform, die unter anderem für den Corolla Cross verwendet wird, oder auf die TNGA-K-Variante zurückgreifen. Die steckt zum Beispiel unter dem Toyota RAV4.

Mit Plattform des Corolla Cross? Den Corolla Cross baut Toyota für den US-Markt in einem Werk in Alabama, der RAV4 für Nordamerika wird in Kanada produziert. Die US-Gerüchteküche präferiert aktuell jedoch den Corolla Cross als Basis, was für eine Fertigung in dem gemeinsam mit Mazda betriebenen Werk MTMUS in Huntsville, Alabama spricht.

Toyota Der Toyota Stout (1960 bis 1978) wurde ab 1964 in den USA angeboten und später von den Pick-ups Hilux und Tacoma abgelöst.



Auch ein Projektname für den Kompakt-Pick-up geistert bereits durch die US-Medien: Demnach könnte das Modell als Toyota Stout auf den Markt kommen. Der Toyota Stout, ein Vorgänger des heutigen Toyota Hilux, wurde in den 1960er-Jahren in den USA eingeführt und später vom Toyota Tacoma abgelöst. Angetrieben wurde der 1,4 Tonnen leichte Pick-up in seiner ursprünglichen US-Version von einem 1,9-Liter-Benzinmotor mit 90 PS.

Toyota dementiert Dass die schon länger brodelnde Gerüchteküche zu einem möglichen Revival des Toyota Stout jetzt wieder Fahrt aufnimmt, liegt an einem Meeting der US-Toyota-Händler. Diese fordern vehement ein solches Modell als Antwort auf den Ford Maverick. Toyota selbst dementiert bislang Planungen für einen Pkw-basierten Stout Pick-up.

