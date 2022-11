Porsche 718 Cayman / Boxster Style Edition Style kann man sich kaufen - und sparen

Der Volksmund weiß, "Stil kann man sich nicht kaufen". Porsche beweist, dass diese Maxime für "Style" nicht gilt – zumindest wenn man diesen "Style" an ein 718 Cayman- oder Boxster-Modell koppelt. Dann kann man ihn für mindestens 66.487 Euro (Cayman), beziehungsweise 68.510 Euro (Boxster) sehr wohl käuflich erwerben. Die neuen Ausstattungsvarianten liegen also beide rund 7.000 Euro über dem Basispreis für das jeweilige Vierzylinder-Modell mit 300 PS. Bleibt die Frage, was gibt's fürs Geld?

Zunächst geht es hier natürlich mal um die Optik. Wobei das extrovertierte Sternrubin Neo, das der Boxster auf den Bildern hier trägt, nicht exklusiv der 718 Style Edition vorbehalten ist. Die Exterieur-Kontrastpakete in Weiß oder Schwarz allerdings schon. Diese beinhalten eine Beklebung auf der Fronthaube und den Fahrzeugflanken, sowie die Farbe der Felgen und Modellschriftzüge. Beim Boxster gibt es außerdem eine modellspezifische Prägung im Verdeck.

Exklusive Ausstattungsmerkmale

Als Felgendesign wählt Porsche übrigens die 20 Zoll großen 718 Spyder Räder, die es sonst für das Vierzylinder-Modell nicht gibt. Gleiches gilt für die Kombination aus schwarzer Lederausstattung mit hellen Kontrastnähten, die innerhalb der Baureihe ebenfalls der Style Edition vorbehalten bleibt, sofern man nicht die Exclusive Manufaktur bemühen möchte.

Porsche Hebt man einen herkömmlichen 718 Cayman auf ein vergleichbares Ausstattungsniveau, werden etwas mehr als 72.000 Euro fällig.

Neben den Designmerkmalen verweist Porsche auf den Umfang der Serienausstattung. So erhalten die Style-Kunden ab Werk schwarze Sportendrohre (nicht zu verwechseln mit der Sportabgasanlage), eine Rückfahrkamera, Sitzheizung, Lenkradheizung und eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Klingt, als wollte der Hersteller die Fahrer dazu ermutigen, diese Fahrzeuge das ganze Jahr über zu nutzen. Bezogen auf den Style-Edition-Aufpreis sprechen die Zuffenhausener von acht bis 10 Prozent Preisvorteil gegenüber vergleichbar ausgestatteten Vierzylinder-Modellen, was ein kurzer Ausflug in den Konfigurator bestätigt. Stellt man sich dort einen Cayman auf nahezu selbem Niveau zusammen, landet man bei einem Preis von knapp über 72.000 Euro. Beim Händler steht die Style Edition ab Februar 2023, bestellt werden kann ab sofort. Sollten Sie in China wohnhaft sein, dann übrigens nur mit PDK und gedrosselt auf 250 PS.

Fazit

Porsche bringt die 718er-Modelle als Style Edition an den Start. Für einen Aufpreis von rund 7.000 Euro gibt es exklusive Designelemente und eine erweiterte Serienausstattung für die Vierzylindermodelle mit Sechsgang-Handschaltung. Bestellbar ist die Style Edition ab sofort und wer alle Extras will, spart gegenüber dem selbst zusammenstellen richtig Geld.