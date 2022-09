Porsche 718 Cayman GT4 Tribute To 906 Unikat feiert historischen Rennsieg

Entwickelt von Ferdinand Piëch war der Porsche 906 in den 1960er Jahren ein überaus erfolgreicher Rennwagen. Auf dem Chassis mit der Fahrgestellnummer 145 gewann der legendäre japanische Rennfahrer Tetsu Ikuzawa 1967 den Großen Preis von Japan und legte damit den Grundstein zum Erfolg der Marke Porsche in dem asiatischen Land. Zur Erinnerung an diesen Erfolg hat Porsche Japan bei der Porsche Exclusive Manufaktur im Rahmen des Sonderwunsch-Programms auf Basis des 718 Cayman GT4 das Unikat Tribute To 906 aufbauen lassen.

Sonderlack und Sonderlook

Abgeleitet vom 1967er-Rennwagen trägt der 718 eine Sonderlackierung in der Farbe des Vorbilds in einem Cremeweiß mit grau gehaltenen Schürzen- und Schwelleransätzen. Fronthaube, Spiegel, Lufteinlässe und Spoiler setzen sich in einem Gelb-Ton ab. Die schwarzen Startnummern auf weißem Grund auf Haube und Türen erinnern zusätzlich an den GP-Sieger. Abgerundet wird der Retro-Look durch schwarz eingefasste Fenster und grau gehaltene Leichtmetallfelgen.

Im mit schwarzem Leder und Alcantara ausgeschlagenen Innenraum greift der 718 Cayman das Vorbild mit den roten Kontrastnähten wieder auf. Die Silhouette des Fuji-Speedway verewigt sich zusammen mit einem entsprechenden Schriftzug sowie der Jahreszahl 1967 auf den Kopfstützen. Ein weiteres Fuji-Signet findet sich zusammen mit der Siegerzeit von 1967 auf den beleuchteten Sondereinstiegsleisten. Als Tüpfelchen auf dem I spendiert Porsche Exclusive dem Porsche 718 Cayman GT4 Tribute To 906 noch Sondermodell-Plaketten auf den hinteren Seitenscheiben, die zum einen die Zugehörigkeit zum Sonderwunschprogramm und zum anderen den Unikat-Status dokumentieren.

Das Einzelstück ist noch bis zum 31.08.2022 im Porsche Experience Center Tokio im Rahmen einer Sonderausstellung zu sehen. Kaufen können es Fans nicht. Porsche nimmt über die Exclusive Manufaktur aber gerne Aufträge an, ein solches Modell nachzubauen.

Fazit

Porsche Japan feiert mit einem exklusiven Einzelstück den GP-Sieg von Tetsu Ikuzawa 1967, der als Grundstein für den Erfolg von Porsche in dem asiatischen Land gilt. Kaufen kann man das Unikat nicht, Porsche baut interessierten Kunden aber gerne eine entsprechende Version nach.