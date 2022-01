Porsche 911 Edition 50 Jahre Porsche Design Auf 750 Exemplare limitiert

Ferdinand Alexander Porsche gestaltete nicht nur den legendären Porsche 911, 1972 gründete er auch das Porsche Design-Studio, das sich der Gestaltung von Gebrauchsgütern, Haushaltsgeräten und Industrieprodukten aller Art verschrieben hat. 2022 wird Porsche Design 50 Jahre alt. Der Autobauer Porsche liefert zum Jubiläum ein exklusives Sondermodell auf Basis des 911 Targa 4 GTS. Parallel dazu hat Porsche Design in Zusammenarbeit mit Porsche Classic einen 1972er 911 S 2.4 Targa zu einem ebenfalls exklusiven Unikat umgebaut. Verbindendes Element ist die Farbgestaltung: Sie knüpft an den von Ferdinand Alexander Porsche entworfenen, legendären "Chronographen I" von 1972 an.

Viel schwarz und Retro-Elemente

Porsche Retro-Charme im neuen Elfer-Cockpit.

Damit ist klar, wohin die Reise für den Porsche 911 Edition 50 Jahre Porsche Design, der nur in einer Auflage von 750 Exemplaren produziert wird, geht: Neben der Exterieurfarbe Schwarz uni zitieren die mit Sport-Tex in klassischem Karomuster bezogenen Mittelbahnen der Sitze und der rote Sekundenzeiger der Porsche Design Subsecond Uhr des serienmäßig verbauten Sport Chrono-Paketes die Vergangenheit. Auf den Flanken kennzeichnen Porsche-Design-Schriftzüge das Sondermodell. Die Beifahrerseite der Armaturentafel schmückt zudem eine Sondermodellplakette mit der fortlaufenden Seriennummer. Ein Porsche-Design Schriftzug findet sich auch auf den Kopfstützen sowie auf den Einstiegsleisten. Die Mittelarmlehne zeigt eine geprägte Signatur von Ferdinand Alexander Porsche. Die findet sich ebenfalls auf einer weiteren Plakette auf dem Heckdeckel.

Technisch bleibt das Sondermodell unangetastet. Bestellbar ist der Porsche 911 Edition 50 Jahre Porsche Design ab sofort zu Preisen ab 185.606 Euro.

Alter Elfer im Jubiläums-Look

Porsche Porsche hat zum Jubiläum auch einen alten Elfer aufgearbeitet.

Nicht verkäuflich ist dagegen das 911 S 2.4 Targa-Unikat. Das baut auf einem 72er 911 T 2.4 Targa auf, der komplett auf S-Technik umgerüstet wurde. Das Spitzenmodell leistete seinerzeit 190 PS aus 2.341 cm³ Hubraum und verfügt über eine mechanische Benzineinspritzung. Auch hier wurde das Design des "Chronographen I" aufgegriffen und entsprechend das Ex- und Interieur schwarz gehalten. Klassische Seitenstreifen in Platinum seidenglanz und mit integriertem Porsche Design Schriftzug zieren die Flanken. Als besonderes Highlight wurde der Targa-Bügel gleichfalls in Platinum seidenglanz lasiert – eine Neu-Interpretation des gebürsteten Edelstahls des alten Modells. Der Targa-Schriftzug ist in Schwarz matt ausgeführt. Auf dem Gitter der Motorabdeckung am Heck sitzt analog zum Sondermodell eine "50 Jahre Porsche Design"-Plakette mit Faksimile-Unterschrift von Ferdinand Alexander Porsche.

Flankierend präsentiert Porsche Design den "Chronograph 1 – 1972 Limited Edition" mit historischem Logo und Schriftzug. Diese auf 500 Exemplare begrenzte Wiederauflage des Originals verzichtet auf die optischen Parallelen zum Fahrzeug-Sondermodell und ist regulär über Porsche Design erhältlich. Zudem feiert das Porsche Museum den 50. Geburtstag von Porsche Design noch bis zum 11. Juli 2022 mit einer Sonderschau.

Fazit

Porsche Design wird 50 Jahre alt. Porsche legt zum Jubiläum ein 911-Sondermodell mit Retro-Charme auf. Von dem gibt es nur 750 Exemplare. Porsche Classic spendiert als Unikat einen entsprechend aufbereiteten 911 von 1972.