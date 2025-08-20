Porsche 911 GT3 Andial: Motorsport-Teamspirit zum Aufkleben

Porsche USA feiert den 50. Geburtstag Andial mit einer neuen 911-Design-Folierung, die exklusiv für den neuen 911 GT3 (Typ 992.2) angeboten wird. Das Paket ist eine visuelle Referenz an eine der ikonischsten Lackierungen des Andial Porsche 935-L. Vorgestellt wurde das neue Designpaket auf der Werks-Reunion des Porsche Club of America während der Monterey Car Week.

Rennsportlook, auch zum Nachrüsten Andial war ein amerikanisches Motorsport- und Tuningunternehmen, das 1975 gegründet wurde. Der Name ist ein Anagramm aus den Namen der Gründungsmitglieder: Arnold Wagner (AN), Dieter Inzenhofer (DI) und Alwin Springer (AL). Andial galt als eines der erfolgreichsten und angesehensten amerikanischen Unternehmen für Porsche-Leistungsoptimierung für Rennstrecke und Straße. Von Andial entwickelte Fahrzeuge und Motoren siegten auf fast allen großen Rennstrecken Nordamerikas.

Die neue Teilfolierung wird in der Porsche Exclusive Manufaktur in Zuffenhausen von Hand aufgebracht und ist optional im Porsche Konfigurator zu einem Preis von 7.680 Dollar (umgerechnet rund 6.600 Euro) erhältlich. Für Kunden, die bereits einen GT3 besitzen, ist die Designfolierung auch als Nachrüstoption geplant.

Das Paket beinhaltet einen Aufklebersatz im Andial-Design mit den typischen Farben rot, gelb und grau, eine zweistellige Startnummer für Türen und Motorhaube, die der Kunde frei wählen oder weglassen kann, sowie eine Landesflagge mit Fahrernamen, die über Fahrer- und Beifahrertür angebracht werden kann. Die Porsche Exclusive Manufaktur bietet außerdem einen speziell lackierten Schlüssel, ein Schlüsseletui, eine Bedienungsanleitungshülle, Fußmatten und eine Einstiegsleistenabdeckung mit dem Andial-Logo an, um das Fahrzeug noch individueller zu gestalten.