Wenn der 911 GT3 RS und der GT3 Touring ein Kind hätten – ach, was soll der Konjunktiv? Sie haben ein Kind und es hört auf den Namen 911 S/T. Es ist ein ziemlich kräftiger Junge geworden, mit ordentlich Bewegungsdrang bei reichlich geringem Geburtsgewicht. In diesem Artikel erfahren Sie alles über Zuffenhausens jüngsten Spross.

Frontdeckel, Türen, Dach und die vorderen Kotflügel bestehen aus kohlefaserverstärktem Kunststoff, gleiches gilt für Überrollkäfig, Hinterachsstabilisator und Schubfeld. Der Fahrer blickt durch dünneres Glas, und selbst die Starterbatterie findet als Leichtbau-Ausführung ihren Platz. Alle diese Maßnahmen sind bekannte Porsche-Kniffe, die Leichtbau-Kupplung für das kurz übersetzte Sechsgang-Handschaltgetriebe erhält der S/T dagegen exklusiv. Sie spart in Kombination mit einem Einmassenschwungrad 10,5 kg an rotierenden Massen. Um die Spitzfindigkeit der Konstrukteure weiter zu illustrieren: Selbst die Teppiche im Innenraum sind extra-dünn. Trocken kommt der 911 S/T auf 1.270 Kilo.

Dabei hilft ein Gurney Flap am Heck, der weiterhin bewirkt, dass der Spoiler in letzter Konsequenz auch nicht ganz so steil im Luftstrom steht, wie bei anderen 911-Modellen. Die aerodynamisch optimierte Front übernimmt das Sondermodell vom GT3 Touring, dazu kommt ein Luftleit-Feinschliff am Unterboden.