Porsche Cayenne S Go West: Party-Mobil für Down-Under

Die ersten Porsche-Modelle für Australien landeten 1951 in Melbourne an. 2026 feiert Porsche Australien seinen 75. Geburtstag. Zum Jubiläum hat Porsche Cars Australia vier Modelle aus seinem Katalog ausgewählt und sie mit bekannten Elementen der weitläufigen Naturlandschaft des Landes kombiniert. Zur Kollektion zählen ein Panamera 4 E-Hybrid, ein Macan 4S, ein Taycan 4S Cross Turismo und der hier vorgestellte Cayenne S. Präsentiert werden alle Fahrzeuge im Rahmen des F1-Grand Prix in Melbourne.

Farben aus der Natur Alle vier Fahrzeuge sollen die Tradition und Zukunft von Porsche in Australien symbolisieren. Für den Porsche Cayenne S Go West diente das westaustralische Outback als Inspiration. So spiegelt der braun-roten Ockerton der Sonderlackierung in Ipanemabraun Metallic die Graslandschaften, Wüsten und Felsformationen dieser Landschaft wider. Die in seidenmattem Schwarz lackierten 22-Zoll-Leichtmetallfelgen teilen ihre Farbe mit den dunklen, vertikalen Streifen des berühmten Wave Rock in Westaustralien und den Baumstämmen der Xanthorrhoea-Grasbäume. Geburtstagsgrüße trägt der SUV in Form von Jubiläumsschriftzügen auf den Flanken.

Outback bedeutet aber auch Offroad. Zum Offroad-Paket des Cayenne gehören spezielle Unterbodenschutzplatten für Motor, Getriebe und Hinterachse. Unterstützung bei der Orientierung liefert ein im Cockpit montierter Kompass. Zusätzliche Ausrüstung mit einem Gesamtgewicht von bis zu 75 Kilogramm nimmt ein aerodynamisch geformtes Dachträgersystem aus Aluminium auf.

Ein Schwarz/bordeauxroter-Ledermix kleidet den Innenraum das Cayenne S aus. Rote Sicherheitsgurte und Fußmatten mit Jubiläumsschriftzug setzen dezente Akzente. Den Einstiegsbereich zieren Aluminium-Einstiegsleisten mit dem Schriftzug "Go West" und einem rot beleuchteten Cayenne-Logo.

Bekannte Technik Technisch bleibt der Cayenne S unverändert. Sein Vierliter-Biturbo-V8 leistet 475 PS und stellt 600 Nm Drehmoment bereit. Eine Achtgangautomatik verteilt das Antriebsmoment über den Allradantrieb auf alle vier Räder. Die adaptive Luftfederung sorgt auch Offroad für sicheren Bodenkontakt. Auf der Straße spurtet der SUV in fünf Sekunden auf 100 km/h und erreicht maximal 273 km/h.

Kunden können nachbauen Der Cayenne S Go West wurde als Unikat aufgebaut. Interessierte Kunden können sich ihren eigenen Go West aber aus dem Porsche-Angebot heraus selbst konfigurieren und noch weiter anpassen.