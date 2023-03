Porsche Taycan Facelift Evolution für den E-Sportwagen

Porsche arbeitet am Facelift des Taycan. 2023 kommen ein verfeinertes Design und weiter optimierte Elektro-Antriebe. Wir haben alle Bilder und die ersten technischen Details.

Seit 2020 ist der Porsche Taycan auf dem Markt. Voraussichtlich 2027 wechselt der Elektro-GT mit dem Start der zweiten Modellgeneration von der aktuellen J1-Plattform auf die neue VW-eigene Scalable Systems Platform (SSP), die für Porsche- und Rimac-Ansprüche auf "Sport" getrimmt wird. Auf halbem Weg dorthin steht für den Taycan aber 2023 noch eine große Modellpflege an. Erste Erlkönige in Form von Taycan und Taycan Sport Turismo wurden jetzt bei Testfahrten in Skandinavien erwischt.

Aufgefrischte Front

Die Tarnung an den Prototypen zeigt, wo Änderungen zu erwarten sind. So bekommt der Taycan in beiden Karosserievarianten eine neu gezeichnete Frontschürze. Die prägen eine neue Spoilerlippe sowie eine neue Aufteilung der unteren Lufteinlässe. Verändern dürften sich auch die seitlichen Kiemen unter den Scheinwerfern. Diese kommen mit den neuen hochauflösenden HD-Matrix-Scheinwerfern mit je vier LED. Kern-Features sind die Fahrspuraufhellung, Bau- und Engstellenlicht sowie adaptives Autobahnfernlicht. Letzteres leuchtet auf einer Distanz von bis zu 600 Metern, wobei der Gegenverkehr nicht geblendet wird und die Bereiche daneben deutlich aufgehellt sind.

Bei der Seitenschwellerverkleidungen ist eine neue Kontur mit leichtem Schwung unterhalb der Beifahrertüren auszumachen. Am Heck werden Schürzen und Leuchten überarbeitet. Bereits erhaschte erste Einblicke ins Cockpit weisen darauf hin, dass es hier keine Änderungen gibt. Lediglich bei Ausstattungs-Details und Oberflächen dürfte es Änderungen geben, dazu kommt ein Software-Update für Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme.

1.000-PS-Taycan kommt

Unter dem Blechkleid ist keine Revolution zu erwarten, wenn man mal vom ebenfalls bereits erwischten 1.000-PS-Taycan absieht. Es bleibt bei den Akkus mit 79,2 und 93,4 kW Kapazität – mit viel Feintuning an und einer verbesserten Kühlung optimiert Porsche die Gesamteffizienz der Batterien für mehr Reichweite, auch die E-Motoren dürften mit etwas mehr Power ausgerüstet werden. Es bleibt bei den Karosserieformen Taycan, Taycan Sport Turismo und Cross Turismo mit den bekannten Ausstattungen als Taycan 4, Taycan 4S, GTS, Turbo und Turbo S. Wir erwarten, dass die Preise etwas ansteigen werden. Aktuell beginnt die Preisliste bei 88.399 Euro und reicht bis zum Tycan Turbos Cross Turismo für über 191.000 Euro. Kommen dürfte der überarbeitete Porsche Taycan Ende 2023 als 2024er-Modell.

Fazit

2023 tritt der Porsche Taycan mit einem Facelift an. Das bringt dem Elektro-GT eine neue Front sowie weiter überarbeitete Antriebe mit vermutlich mehr Leistung und mehr Reichweite.