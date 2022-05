Prodrive P25 als Subaru Impreza WRX STi-Neuauflage Mit über 400 PS und zum Mondpreis

Motorsport-Spezialist Prodrive hat einige Jahrzehnte lang den Subaru Impreza WRX STi in der Rallye-Weltmeisterschaft eingesetzt. Es gibt also kaum eine Truppe, die besser dafür geeignet wäre, eine moderne Interpretation des klassischen WRX-Boliden umzusetzen. Und genau das haben die Briten nun vor: Mit mehreren Teaserbildern kündigt Prodrive das Modell P25 an, das natürlich auf passender Bühne debütieren wird: Beim Goodwood Festival of Speed, das in diesem Jahr vom 23. bis 26. Juni stattfindet.

Was uns da erwartet, lässt die Modellbezeichnung bereits vermuten. Während das "P" für Prodrive steht, deutet die "25" – wie inzwischen von den Briten bestätigt – auf ein Jubiläum hin. 1997, also vor genau 25 Jahren, fuhr Subaru in der Rallye-WM den dritten Herstellertitel in Folge ein. Es war die erste Saison des zweitürigen Impreza WRX STi: Das erste waschechte World Rally Car von Subaru (zuvor kamen nach Gruppe-A-Reglement aufgebaute Boliden zum Einsatz) leitete Prodrive seinerzeit von der 22B-STi-Variante des Impreza ab. Genau auf diese Rallyeauto-Generation referenzieren beide bisher veröffentlichte Teaserbilder.

Neuauflage mit moderner Technik

Prodrive setzt damit dort an, wo man in den 1990er-Jahren mit verschiedenen WRX STi-Sonderserien für den britischen Markt aufgehört hat. Beim Prodrive P25 handelt es sich aber nicht um einen Restomod-Umbau oder ein Continuation Car, sondern um eine von Grund auf selbst entwickelte, aber vom Impreza 22B inspirierte Neuauflage des japanischen Fan-Lieblings. Details skizzieren die Motorsportexperten bisher nur in groben Zügen. Die Karosserie entwirft Peter Stevens, der den ursprünglichen Impreza WRC für Prodrive gestylt hat. Sie stülpt sich über ein Kohlefaser-Chassis; dank des Leichtbaus soll der P25 leichter und handlicher sein als das Original.

Deutlich leistungsstärker ist er obendrein. Wo im 22B ein 2,2-Liter-Vierzylinder-Turboboxer seinen Dienst verrichtete, wirkt nun ein 2,5-Liter-Triebwerk – ebenfalls im Boxer-Layout. Prodrive stellt für den P25 über 400 PS in Aussicht; das Vorbild aus den späten Neunzigern kam auf 280 PS und maximal 363 Newtonmeter. Statt eines manuellen Fünfgang-Getriebes kommt eine sechsstufige Halbautomatik zum Einsatz, die manuelle Eingriffe per Lenkradwippen erlaubt. Das technische Gesamtpaket überwacht im Übrigen ebenfalls ein alter Prodrive-Recke: David Lapworth hat seinerzeit auch den Impreza WRC verantwortet.

Limitierung auf 25 Exemplare

"Wir wollen alles, was dieses Auto so besonders gemacht hat, noch besser machen, indem wir die allerneueste Technologie einsetzen", sagt Prodrive-Chef David Richards, der einem Statement zufolge die Idee für das Projekt hatte. Die Kleinserie von 25 Exemplaren soll am Stammsitz im britischen Banbury entstehen. Die Auslieferung des ersten Autos plant Prodrive noch in diesem Jahr. Wer ein Exemplar haben möchte, muss britischen Medien zufolge mindestens 460.000 Pfund plus länderspezifischer Steuer entrichten. In Deutschland kostet der Prodive P25 demnach gut 640.000 Euro.

Fazit

Nachdem Subaru selbst den WRX STi ohne Zukunft eingestellt hat, dürften sich die Fans über eine wiederbelebte Ikone bestimmt freuen. Der Kreis derjenigen, die sich die Neuauflage tatsächlich in die Garage stellen dürfen, bleibt jedoch extrem exklusiv.