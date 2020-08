Radical SR10 Radical kündigt neuen Hardcore-Sportwagen an

Wenn eine Firma Radical Sportscars heißt, dann weiß die Kundschaft ziemlich genau, was sie anbietet. Genau richtig: radikale Sportwagen. Für diese Art von Autos sind die Briten seit 20 Jahren bekannt. Und nachdem sie sich zuletzt mit dem neuen Modell Rapture ein wenig in die komfortable Richtung orientiert haben (mit der Betonung auf: ein wenig), bewegen sie sich mit ihrem neuen Modell wieder ins andere Extrem.

Auf Basis der bisherigen SR-Modelle

So richtig viele Informationen gibt Radical zu dem Neuling allerdings noch nicht bekannt. Nur so viel: Der Hersteller baut ihn auf der technischen Basis der bisherigen SR-Modelle (aktuell bietet er den SR1, SR3 XX und SR8 an) auf, will diese aber auf ein neues Niveau heben. Somit ist der SR10 klar als Track Tool konzipiert. Er soll sowohl bei der Jagd nach der besten Rundenzeit der ideale Begleiter sein als auch bei Langstrecken-Rennen gegen GT- und LMP-Fahrzeuge.

Das Paket soll sich aber auch durch hohe Zuverlässigkeit und Einfachheit in der Handhabung auszeichnen. "Vergessen Sie langwierige Prozeduren vor der Fahrt, häufige Ausfälle des Antriebsstrangs und komplizierte Einstellungen: Den SR10 lassen sie einfach an, wärmen ihn auf und fahren damit", heißt es in einer Mitteilung des Herstellers.

Technische Spezifikationen oder anderweitige Details gibt es bisher nicht. Aber Radical wird uns in Sachen SR10 sicher auf dem Laufenden halten.

Fazit

Viel ist über den Radical SR10 noch nicht bekannt. Aber die britischen Fahrdynamik-Fetischisten dürften ihrem Rezept treu bleiben und ein weiteres kompromissloses und leichtgewichtiges Sportgerät auf die Räder stellen.