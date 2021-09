Ram 1500 Sondermodelle auf der State Fair of Texas Für Pickup-Fahrer mit dem besonderen Geschmack

Was zeigt ein Autohersteller, der einen Stand auf der "State Fair of Texas" bucht? Na klar – neue Pickups! Die noch bis zum 17. Oktober in der Metropole Dallas stattfindende Messe, deren Veranstalter sie als "texanischsten Ort auf der Welt" anpreist, nutzt Ram, die Pickup-Marke des Stellantis-Konzerns, um drei neue Sondermodelle seines Pritschenwagen-Modells 1500 anzupreisen. Jedes von ihnen kehrt sehr unterschiedliche Charaktere nach außen. Auch deshalb, weil sie mit unterschiedlichen motorischen Voraussetzungen antreten.

Stellantis North America In der Ignition Edition kommt der Ram 1500 TRX in kräftigem Orange daher.

Nehmen wir die zungenbrecherische Ignition Edition auf Basis des 2022er Ram 1500 TRX. Sie kann sich ihren expressiven Auftritt mit exklusiver Lackierung in Orange samt kontrastierender Dekorgrafik und schwarzer 18-Zoll-Felgen leisten, schließlich handelt es sich beim TRX um den stärksten Ram-Pickup aller bisheriger Zeiten. Der 6,2-Liter-V8 mit Kompressor-Aufladung leistet 712 PS und liefert ein Drehmoment-Maximum von 881 Newtonmetern. Man macht besser Platz, wenn dieser Ram im Rückspiegel auftaucht!

Mit besonders praktischer Pritsche

Aber seine Antriebs-Potenz ist nur eine Seite des Ram 1500 TRX in der Ignition Edition. Innen greift der Pickup die Außenfarbe mittels Akzentnähten, TRX-Logos auf den Sitzen und entsprechenden Grafiken im Fahrer-Display auf. Hinzu kommen kupferfarbene Kohlefaserakzente, eine orangefarbene Plakette auf der Mittelkonsole, ein Head-up-Display und ein Panorama-Schiebedach. Das Ladeabteil präsentiert eine besonders robuste Auskleidung, Extra-Verzurrösen sowie eine Trittstufe am Heck. Eine zusätzliche LED-Bremsleuchte am Fahrerhaus und die Fußgänger-Notbremsfunktion verbessern die Sicherheit. Die Ignition Edition ist auf 875 Exemplare limitiert; eines von ihnen kostet 91.585 Dollar (aktuell umgerechnet gut 78.000 Euro).

Stellantis North America Die Innenraum-Farbe des Ram 1500 Longhorn SouthFork nennt sich "Mountain Brown".

Von seiner praktischen Seite zeigt sich der mit Falken Wildpeak-Pneus geländebereifte Ram 1500 in der neuen Version "Longhorn SouthFork", welche das "Limited Longhorn 10th Anniversary"-Sondermodell ersetzt. Neben der Multifunktions-Ladeklappe verfügt die Pritsche über ein Lade-Management-System, LED-Beleuchtung, eine zusätzliche Trittstufe und eine besonders widerstandsfähige Ladebett-Auskleidung. Das Interieur taucht Ram in die Farbe "Mountain Brown"; hier gibt es Sportsitze, die genau wie die Türinnenverkleidungen Wildleder tragen, sowie einen Satz Metall-Pedalerie. Kostenpunkt: 61.620 Dollar (knapp 52.600 Euro).

Pickup-Kauf als Charity-Aktion

Wer mit seinem Pickup Gutes tun möchte, dürfte eher zum Ram 1500 in der (RAM)RED Edition greifen. Mit den Erlösen aus diesem Sondermodell kommt Ram zusammen mit seinen Stellantis-Schwestermarken Jeep und Fiat der selbst auferlegten Verpflichtung nach, zwischen 2021 und 2023 mindestens vier Millionen Dollar an die globale Organisation (Red) zu spenden. Dieser von U2-Sänger Bono mitgegründete Hilfsfonds setzt sich dafür ein, internationale Gesundheitskrisen zu bewältigen – wie aktuell die Corona-Pandemie.

Von außen ist das Editionsmodell an den roten Ram-Emblemen im Kühlergrill und auf den vorderen Türen zu erkennen. Innen befindet sich das gleichfarbige Logo nebst kunstvoller Stickerei auf dem zentralen Ablagefach in der Mittelkonsole. Der Hersteller kombiniert die Ausstattung ausschließlich mit dem großen Crew-Cab-Fahrerhaus. Allerdings sind verschiedene Motorvarianten möglich: Neben V8-Benzinern steht auch die Diesel-Option als Antriebsquelle bereit. Der Grundpreis liegt bei 63.250 Dollar (knapp 54.000 Euro). Wie der Ram 1500 TRX in der Ignition Edition und der Ram 1500 in der "Longhorn SouthFork"-Variante steht auch die (RAM)RED Edition ab dem vierten Quartal 2021 bei den Händlern.

Fazit

Ram präsentiert drei neue Sondermodelle seines 1500er-Pickups, die sich alle durch unterschiedliche Qualitäten auszeichnen. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Für Pickup-Verhältnisse tragen sie ziemlich dicke Preisschilder.