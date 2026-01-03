Ram Powerwagon mit Cummins-Sechszylinder: Offroad-Pickup bekommt Monster-Diesel

Der Ram Power Wagon wird ab Modelljahr 2027 (startet in der zweiten Jahreshälfte 2026) erstmals mit dem 6,7-Liter-Cummins-High-Output-Turbodiesel angeboten. Beim Power Wagon handelt es sich um die speziell für den Offroad-Einsatz aufgerüstete Variante der Heavy Duty-Pick-ups der Ram-Baureihe. In den regulären HD-Modellen Ram 2500 und 3500 hatte Stellantis den Power-Diesel bereits für das Modelljahr 2026 eingeführt.

Fettes Drehmoment Der Reihensechszylinder leistet 436 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 1.458 Nm bereit. Damit rückt der Power Wagon näher an klassische Heavy-Duty-Zugfahrzeuge heran, ohne seine auf Geländeeinsatz ausgelegte Technik aufzugeben. Der Dieselmotor ist mit einer TorqueFlite-HD-Achtgangautomatik gekoppelt, die speziell auf das hohe Drehmoment ausgelegt ist. Neu ist dabei die längere Achsübersetzung von 3,42:1, die niedrigere Drehzahlen bei Autobahnfahrt ermöglicht.

Wie es sich für ein Heavy Duty-Modell gehört, ist der Power Wagon auch vorne mit einer Starrachse ausgerüstet, hinten sowieso. Beide Achsen sind mit Differenzialsperren bestückt. Die Hinterachse bekommt verstärkte Antriebswellen mit 38 Millimetern Durchmesser; als Bereifung sind 34-Zoll-Offroadreifen auf 20 Zoll messenden Rädern montiert. Das Fahrwerk kombiniert eine Dreilenker-Vorderachse mit einer hinten verbauten Fünflenker-Starrachse, jeweils mit Schraubenfedern, unterstützt von Bilstein-Dämpfern. Neu im Angebot für den Power Wagon ist eine optionale, automatisch niveauregulierende Luftfederung an der Hinterachse, die bei Anhängerbetrieb und hoher Beladung die Fahrzeuglage konstant hält.

Für den Diesel-Power-Wagon wird ein stattliches Spritfass montiert, der Dieseltank verstaut 117 Liter. In Verbindung mit dem im Vergleich zu den V8-Kollegen niedrigen Verbrauch des Cummins ergibt sich eine geschätzte Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern.

Der Power Wagon wird ausschließlich als viertürige Crew Cab mit einer Ladefläche von 1,93 Metern Länge angeboten. Die Bodenfreiheit beträgt 335 Millimeter, der Böschungswinkel vorne liegt bei 26,1 Grad, hinten bei 26,0 Grad, der Rampenwinkel bei 20,6 Grad. Unterfahrschutzplatten schützen Motor, Verteilergetriebe, Kraftstofftank und den separaten Harnstofftank der Abgasreinigung.

Neun Tonnen Anhängelast Die maximale Anhängelast wird mit 9.070 Kilogramm angegeben. Die zulässige Nutzlast liegt bei 1.360 Kilogramm. Erstmals ist der Power Wagon auch mit Vorbereitung für Sattel- und Schwanenhalskupplungen erhältlich, was den Einsatz großer Anhänger ermöglicht. Unterstützt wird dies durch eine integrierte Anhängerbremssteuerung, kamerabasierte Rangierhilfen und ein System zur Überwachung des Reifendrucks am Anhänger.

Der Innenraum entspricht den anderen Heavy-Duty-Modellen von Ram. Serienmäßig ist ein 12-Zoll-Touchscreen verbaut, optional ein 14,5-Zoll-Display. Spezifische Anzeigen für Antriebsstrang, Offroad-Parameter und Anhängerbetrieb lassen sich darüber abrufen. Die Spiegel können elektrisch eingeklappt und, besonders clever, elektrisch ausgefahren werden, um bei breiten Anhängern eine bessere Sicht zu haben.

Marktstart und Preis Die Markteinführung des Ram Power Wagon mit Cummins-Diesel ist für die zweite Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen. Der in den USA genannte Einstiegspreis liegt bei umgerechnet rund 75.000 Euro vor Steuern und Abgaben.