Renault 5 Diamant R5-Hommage mit Marmor-Lenkrad

"Der Renault 5 verkörpert einen poppigen und zeitgemäßen Lebensstil. Mit dem Renault 5 Diamant wollte ich sein revolutionäres Design würdigen und gleichzeitig die Formen und Farben meines Universums auf die Automobilwelt übertragen", so Gonalons.

Scheinwerfer wie Edelsteine

Die Linienführung des Modells von 1972 hat Gonalons weitgehend übernommen, vergrößert und modifiziert jedoch wichtige Elemente des Kult-Autos. Entsprechend sind die Scheinwerfer nicht mehr in die Karosserie integriert, sondern freistehend montiert. Sie erscheinen in einem filigranen Gehäuse quasi als große Diamanten. Auch die Rückleuchten des Dreitürers mit Stofffaltdach sind wie Edelsteine facettenartig ausgeführt. Dazu kombiniert der Designer einen übergroßen runden Außenspiegel, breite Weißwandreifen und goldenen Tür-Knöpfe mit einem rosafarbenen Lack, den goldene Anbauteile akzentuieren. Je nach Licht soll der Lack von goldenen Linien in der Sonne bis zu blauen Tönen in der Nacht changieren.

Auch den Innenraum hat der Designer angepasst, ohne die Tradition zu verleugnen. Die Sitzbezüge stammen vom namhaften Textilhersteller Métaphores, der mit Rosshaarstoff bezogene Instrumententräger von Le Crin, einem alten traditionellen Weber-Handwerksbetrieb. Außerdem dürfen die Insassen ihre Füße auf einem Teppich aus Mohairwolle abstellen. Des Weiteren sind das Handschuhfach und das Lenkrad aus Marmor gefertigt. Für das geschwungene Design wurde der recycelte Marmor in Röhren gegossen, um ihn leichter formbar zu machen.

R5 Diamant für einen guten Zweck

Da der Renault 5 Diamant ein Einzelstück ist, können Liebhaber ab Herbst auch vom Designer inspirierte NFTs (Non fungible Tokens) erwerben. Die NFTs und der R5 werden schlussendlich für das Projekt "Give Me 5", mit dem die Marke junge Leute durch Sport und Musik fördert, versteigert.

Renault wird übrigens den R5 als Elektromodell ab 2024 neu auflegen. Auch hier besinnt sich die Marke auf die Tradition und hat das Modell modern interpretiert. Das Stadtauto aus der Feder von Renault-Design-Chef Gilles Vidal präsentiert sich als kompakter Viertürer. Der vom R5 bekannte Luftauslass in der Haube wird zur Ladebuchse. Das Modell basiert auf der neuen modularen Elektroplattform CMB-EV, die die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi für alle neue Elektromodelle entwickelt hat. Der moderne R5 soll zu Preisen zwischen 20.000 und 30.000 Euro auf den Markt kommen.

Pierre Gonalons gehört zu den Top 100 Designern

Pierre Gonalons ist Designer und Innenarchitekt, der Franzose gründete im Alter von 23 Jahren sein eigenes Designstudio und arbeitete bereits für renommierte Firmen wie Lalique, Chloé, Pierre Frey, Nina Ricci oder Pernod. Er verbindet einen minimalistischen Stil, den er mit dekorativer Kunst und Popkultur mischt. 2019 wurde er in die Top 100 Designer des AD-Magazines (Architectural Digest) aufgenommen, seine Arbeiten sind in zahlreichen internationalen Zeitschriften wie Elle Décoration, Interni, Icon design oder Departure veröffentlicht worden.

Umfrage In Schulnoten: Wie gefällt Ihnen der R5 Diamant? 22 Mal abgestimmt 1 2 3 4 5 6 Keine Ahnung! mehr lesen

Fazit

Star-Designer Pierre Gonalons hat für den 50. Geburtstag des Renault 5 eine ganz besondere Hommage aufgelegt. Der Renault 5 Diamant wird für einen Guten Zweck verkauft.