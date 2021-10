Renault Twingo Sondermodell Urban Night (2021) Schwarz-weißes Schnäppchen

Meistens gehen Begriffe wie "Sondermodell" in der Welt der Automobile mit einem satten Preisaufschlag einher. Dabei muss es nicht einmal um exklusive Sportwagen gehen, auch im Kleinwagen-Segment werden fleißig spezielle Fahrzeug-Varianten aufgelegt – wie jüngst auch wieder bei Renault. Die Franzosen bringen den kleinen Twingo als Sondermodell "Urban NIght" an den Start. Neben dem Eigennamen gibt es ein fesches Dekor und reichlich Ausstattung. Der Twingo Urban Night basiert auf der Ausstattungslinie Intens und kostet als Benziner mindestens 17.150 Euro. Für die Elektro-Version sind minimum 26.490 Euro fällig.

Klingt nach einer großen Menge Geld für eine kleine Menge Auto? Schauen wir zunächst, was Sie dafür überhaupt bekommen. Zusätzlich zur Intens-Serienausstattung spendiert Renault das 7-Zoll-Touchscreen-Navi Easy Link mit Online-Anbindung für OTA-Updates, Wi-Fi-Hotspot und Smartphone-Integration. Dazu kommen eine Rückfahrkamera inklusive Ultraschallsensoren, Sitzheizung vorne und eine induktive Ladeschale. Die Sitze mit integrierten Kopfstützen sind in einem exklusiven Design ausgeführt, das dem Sondermodell vorbehalten ist.

Renault Das Sondermodell-Emblem findet sich innen und außen am Auto. Auch die Sitze wurden eigens für den Twingo Urban Night gestaltet.

Großflächig dekoriert

Kräftig dekoriert ist auch das Exterieur – sofern das zusätzliche Premium-Paket zugebucht ist. Das Urban Night-Emblem erstreckt sich dann über das komplette Dach und wiederholt sich an der Fondtür auf der Fahrerseite. Ohne Premium-Paket beschränkt sich die Folierung auf die C-Säule der Beifahrerseite. Den Untergrund können sich die Kunden in der Basis-Farbe Pyrénées-Weiß oder den Options-Farben Lunaire-Grau, Quarz-Weiß oder Black-Pearl-Schwarz lackieren lassen. Die Sondermodell-Folierungen können dann je nach Geschmack wahlweise dunkel oder hell aufgebracht werden, egal in welcher Lack-Folien-Kombination. Was in jedem Fall schwarz daherkommt, sind die glanzgedrehten 16-Zöller und die stark getönten hinteren Scheiben. Weiße Akzente finden sich dagegen im Kühlergrill und ein weitere "Urban Night"-Akzente an den Außenspiegeln.

Renault Ist das Premium-Paket zugebucht, zieht sich die Folierung auch über das Dach.

Und warum ist es nun eine gute Idee, sich für den Twingo Urban Night zu entscheiden? Nun, Grundvoraussetzung wäre natürlich, dass einem das Design gefällt. Sofern das der Fall ist, sparen Sie gegenüber vergleichbar ausgestatteten Modellen der Linie Intens rund 1.000 Euro. Der Serien-Benziner kostet inklusive der im Sondermodell inkludierten Extras und etwas Dekoration 18.300 Euro, die Elektro-Version 27.750 Euro. Dazu kommt, dass es den Twingo Urban Night nur in einer limitierten Auflage geben wird. Echtes Wertsteigerungspotenzial, wie bei manch einem Sportwagen-Sondermodell, ist da jetzt zwar nicht zu erwarten, aber immerhin ein gewisses Maß an Individualität.

Fazit

Renault legt mit dem Twingo Urban Night ein gefälliges Sondermodell auf, das sogar mit einem Preisvorteil gegenüber vergleichbar ausgestatteten Serienmodellen vorfährt. Über die genaue Limitierung der Stückzahl ist aktuell allerdings noch nichts bekannt.