Für den bereits im vergangenen Jahr vorgestellten Caracal auf Basis des Mercedes G hat der Rüstungskonzern Rheinmetall jetzt einen milliardenschweren Großauftrag erhalten. Konkret sollen 3.058 Fahrzeuge ausgeliefert werden, davon 2.054 an die deutsche Bundeswehr und 1.004 an die niederländischen Streitkräfte. Das Gesamtvolumen dieses Auftrags beziffert Rheinmetall mit 1,9 Milliarden Euro.

Der Caracal basiert auf der neuen, 2021 vorgestellten 464-Baureihe (die zeigen wir Ihnen auch in der Bildergalerie) des Mercedes G, die ist ein Mix aus dem aktuellen Zivilmodell und der bisherigen Militärversion der G-Klasse. Der Caracal ist speziell auf die Anforderungen für Luftlande- oder Spezialeinsatzverbände der Streitkräfte zugeschnitten. Passend dazu hat der Bundestag erst vor wenigen Tagen die Beschaffung von 60 Boeing-Helikoptern des Typs CH-47F Chinook genehmigt – in diesen Transporthubschrauber passen zwei Caracal-Fahrzeuge.

Im Gegensatz zum aktuellen Zivil-G hat die Militärvariante weiterhin zwei Starrachsen. Als Motorisierung kommt der aktuelle Dreiliter-Turbodiesel zum Einsatz, der auf 249 PS gedrosselt ist. Die Maschine ist in der Euro-III-Abstimmung ausgeführt und kommt auf 600 Newtonmeter Drehmoment. Als Getriebe ist die 9G-Tronic von Mercedes an Bord, die Höchstgeschwindigkeit gibt Rheinmetall mit 130 km/h an.