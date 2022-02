Rolls-Royce Phantom (2023) Facelift für das V12-Flaggschiff

Seit 2018 ist die aktuell achte Generation als RR11 bzw. RR12 in der Langversion am Start. Angesichtes des langen Produktzyklus handelt es sich bei dem nun abgeschossenen Modell nicht um ein großes Facelift zur Mitte des Produktlebens, sondern lediglich um eine kleinere Modellüberarbeitung.

Neue Spirit of Ecstasy

Im Gegensatz zu dem vor einigen Tagen erwischen Phantom trägt der neueste Prototyp nun etwas mehr Tarnung an der Front und am Heck sowie unterhalb der Fensterlinie. Vorne ist ein modifizierter Grill zu erahnen, der von Scheinwerfern mit neuem Innen-Layout flankiert wird. Beim Luxusliner thront wohl auch die neu aerodynamisch gestaltete Emily auf dem Grill. Außerdem erhält die untere Schürze ein neues Styling mit zusätzlichen Streben rechts und links.

Am Heck können wir keine Änderungen beim Design ausmachen. Hier könnte es marginale Anpassungen geben, die noch unter der Tarnung verborgen bleiben. Da Rolls-Royce-Eigner BMW 2022 den 7er komplett neu auflegt, könnte in diesem Zuge der Phantom auch in Sachen Komfort- und Infotainment aufgerüstet werden. Fraglich ist jedoch, ob die Module Elektrik und Elektronik sowie die Systeme für das autonome Fahren vom 7er bzw. vom iX ebenfalls in den Rolls Einzug halten.

Fest steht indes, im Gegensatz zum 7er, sorgt im Phantom auch weiterhin der 6,75 Liter große V12 mit zwei Turboladern für Vortrieb. Vermutlich kommt der Zwölfender dank Software-Update auf etwas mehr Leistung und weniger Verbrauch. Aktuell leistet der Motor 571 PS und 900 Nm Drehmoment. Er erfüllt die Abgasnorm Euro 6d und spurtet in 5,3 Sekunden auf Tempo 100 – die Langversion ist um 0,1 Sekunden langsamer. Den Vortrieb beendet ein elektronischer Riegel bei 250 km/h.

Bis 2030 will Rolls-Royce ausschließlich rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge anbieten. Das erste Modell ist das Coupé Spectre, es folgen der Cullinan, der Ghost und der Phantom. Für letzteren ist ein zwölf Jahre Produktzyklus nicht ungewöhnlich.

Umfrage 117 Mal abgestimmt Ist ein V12 noch zeitgemäß? Nein, passt nicht mehr! Klar, was für eine Frage! mehr lesen

Fazit

Rolls-Royce verpasst dem Phantom nach fünf Jahren ein kleines Facelift und vermutlich ein Update der Komfort- und Infotainmentsysteme. Auch der V12 bleibt erhalten, darf sich aber über etwas mehr Leistung und etwas weniger Verbrauch freuen.