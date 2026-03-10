AMS Kongress
Sportwagen
Neuvorstellungen & Erlkönige

Schwer zu kriegen: Extremer Audi RS3 Competition Limited

Den gibt's nicht einfach beim Händler
Audi RS3 Competition Limited

Audi bringt den RS3 als Competition Limited. Das Sondermodell erhält Extras, die es noch nie für den Sport-Kompakten gab. Und ein deftiges Preisschild.

Veröffentlicht am 10.03.2026
Als Favorit speichern

Jeder feiert Jubiläen anders. Die einen mit Kuchen, die anderen mit einer goldenen Uhr. Die einen mit einer Pauschalreise in den All-inclusive-Tempel, die anderen mit der besonders lautstarken Inszenierung eines Verbrenners. Zu Letzteren gehört Audi. Dort hat man sich überlegt, wie man den Fünfzylinder zum 50sten extra dramatisch in die Synapsen der Fanboys brennt.

Auf die Gefahr hin, dass der Lesefluss hier vorzeitig endet, kriechen wir gleich mal mit aufgeschürften Knien über den Boden der Tatsachen: Mehr Leistung gibt es nicht. Trotz rund 41.000 Euro Aufpreis bleibt es bei 400 PS und 500 Nm maximalem Drehmoment (Ja, der ist wirklich teurer als ein Porsche Cayenne). Außerdem kann man das Sondermodell nicht einfach so kaufen. Nein. Zunächst ...

