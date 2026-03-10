Schwer zu kriegen: Extremer Audi RS3 Competition Limited

Jeder feiert Jubiläen anders. Die einen mit Kuchen, die anderen mit einer goldenen Uhr. Die einen mit einer Pauschalreise in den All-inclusive-Tempel, die anderen mit der besonders lautstarken Inszenierung eines Verbrenners. Zu Letzteren gehört Audi. Dort hat man sich überlegt, wie man den Fünfzylinder zum 50sten extra dramatisch in die Synapsen der Fanboys brennt.

Auf die Gefahr hin, dass der Lesefluss hier vorzeitig endet, kriechen wir gleich mal mit aufgeschürften Knien über den Boden der Tatsachen: Mehr Leistung gibt es nicht. Trotz rund 41.000 Euro Aufpreis bleibt es bei 400 PS und 500 Nm maximalem Drehmoment (Ja, der ist wirklich teurer als ein Porsche Cayenne). Außerdem kann man das Sondermodell nicht einfach so kaufen. Nein. Zunächst ...