SL 53 AMG: Der neue Reihensechszylinder als Basis des SL

Mit dem Facelift des Mercedes-AMG SL entfällt der bisherige Vierzylinder-Motor im SL 43. Der Grund: Der M139-Motor mit 421 PS erfüllt die neuen Euro-7-Abgasnormen nicht und wird daher aus dem Programm genommen. Als Ersatz dient der M256evo, ein moderner Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum. Dieser leistet 449 PS und wird durch einen integrierten Startergenerator (ISG) um zusätzliche 23 PS ergänzt. Neben der Leistungssteigerung bringt der neue Motor auch eine Umstellung von Hinterrad- auf Allradantrieb mit sich. Das neue Basismodell wird als SL 53 AMG 4-Matic+ auf den Markt kommen.

Technische Innovationen: MB.OS und ISG Ein weiteres Highlight des Facelifts ist die Einführung des neuen Mercedes-Benz Operating Systems (MB.OS). Dieses Betriebssystem vereint Infotainment, Assistenzsysteme und Antrieb in einer gemeinsamen Plattform. Over-the-Air-Updates werden zum Standard, wodurch das Fahrzeug digital länger aktuell bleibt. Der integrierte Startergenerator (ISG) spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Er ermöglicht nicht nur einen sanfteren Startvorgang, sondern unterstützt den Verbrennungsmotor bei Beschleunigung und Rekuperation. Diese Technologie verbessert die Effizienz und sorgt für ein dynamischeres Fahrerlebnis.

Modifizierte V8-Motoren für mehr Leistung Auch die V8-Motoren im SL 55 AMG und SL 63 AMG werden überarbeitet. Die Umstellung von einer Crossplane- auf eine Flatplane-Kurbelwelle ermöglicht eine Leistungssteigerung trotz der Anpassung an die Euro-7-Norm. Der SL 55 AMG leistet künftig 537 PS plus 23 PS aus dem ISG, während der SL 63 AMG auf beeindruckende 650 PS kommt. Diese Änderungen unterstreichen den sportlichen Charakter des SL und machen ihn zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten in der Luxus-Roadster-Klasse.

Marktstart und Perspektiven Mercedes hat noch keinen genauen Termin für den Marktstart des überarbeiteten SL bekannt gegeben. Da das aktuelle Modell jedoch nicht mehr konfigurierbar ist, dürfte die Einführung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mit dem Facelift positioniert sich der SL als moderner Luxus-Roadster, der sowohl technologische Innovationen als auch Fahrspaß bietet. Die Umstellung auf den Reihensechszylinder als Basisantrieb könnte zudem neue Zielgruppen ansprechen und die Attraktivität des Modells weiter steigern.