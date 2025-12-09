Smart #6 EHD: Diese Limousine ist größer als die C-Klasse

Premiere für Smart: Die Kooperation von Mercedes und Geely stockt ihr Portfolio in China um eine Limousine auf. Über das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) wurden jetzt erste Bilder und Informationen zum neuen Modell veröffentlicht.

Die erste Limousine unter dem Smart-Label ist zugleich das größte Modell, das die Marke je vorgestellt hat. Der Smart #6 kommt auf eine Länge von 4,90 Meter, ist 1,92 Meter breit und 1,51 Meter hoch. Nach MIIT-Informationen liegt der Radstand bei 2.926 Millimetern. Damit überragt der Smart #6 in allen Dimensionen sogar die aktuelle Mercedes C-Klasse.

PHEV mit 285 km E-Reichweite Beim Antrieb setzt der Smart #6 auf den aus dem Smart #5 bekannten Electric Hybrid Drive, der der Limousine das Zusatzkürzel EHD einbringt. Der Plug-in-Hybrid-Antrieb kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit einem Elektromotor und einem Dreigang-Getriebe. Der Verbrenner leistet 120 kW (163 PS), die E‑Maschine kommt auf 200 kW (272 PS). Die Systemleistung wird mit 320 kW (435 PS) angegeben.

Für die LFP-Batterie wird noch keine Kapazität genannt. Im Smart #5 EHD kommt der Energiespeicher auf 40 kWh. Dafür gibt es bereits eine Angabe für die rein elektrische Reichweite, die nach chinesischem CLTC-Zyklus bis zu 285 Kilometer betragen soll. Wird zusätzlich noch der komplette Spritvorrat verfeuert, dann soll die Gesamtreichweite bei sagenhaften 1.810 Kilometern liegen. Im Normalfall treibt der Verbrenner einen Generator an, der die Batterie mit Strom versorgt. Bei höheren Geschwindigkeiten kann er aber auch direkt die Vorderräder antreiben.

Informationen darüber, ob der Smart #6 auch in reinen Elektroversionen auf den Markt kommen wird, gibt es bislang nicht.

Neues, sportliches Design Beim Design weicht der #6 deutlich von der bisherigen Smart‑Linie ab. Die Frontpartie zeichnet sich durch ein durchgehendes Leuchtband aus, das mit einem schwarzen Kühlergrill im unteren Bereich kombiniert ist. Ein Lidar-Sensor auf dem Dach deutet auf fortschrittliche Fahrassistenzsysteme hin. Von der Seite betrachtet verfügt der Smart #6 EHD über Seitenkameras und versenkbare Türgriffe. Die abfallende Dachlinie mündet am Heck in einen integrierten, elektrisch verstellbaren Heckflügel, der den sportlichen Charakter des Fahrzeugs unterstreicht.

Die Heckansicht greift mit dem durchgehenden dunklen Lichtband die Frontgestaltung auf. Im Untergeschoss gibt es einen angedeuteten Diffusor. Die Heckklappe an sich ist oben im Dach angeschlagen und bietet so einen großzügigen Zugang zum Ladeabteil. Blicke in den Innenraum wurden bislang nicht gewährt. Zu erwarten sind aber ein digitales Cockpit, ein großer Touchscreen sowie eine KI-basierte Sprachsteuerung.

In China ab 2026 In China dürfte der Smart#6 EHD 2026 starten. Ob die Smart-Limousine auch den Sprung nach Europa schaffen wird, ist bislang nicht bekannt.