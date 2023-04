Steeda Special Service Ford F-150 Polizei-Pick-up mit extremer Lichtanlage

Steeda aus Pompano Beach in Florida hat sich auf Rennkomponenten und Spezialausrüstungen für Modelle von Ford spezialisiert. Besonders wählerisch waren die US-Amerikaner dabei bisher nicht. Klar stand der Mustang bei den Umbauten an erster Stelle, aber auch Fusion, Focus, Fiesta, Explorer und eben den F-150 haben sie flott gemacht. Das 1988 aus Steeda Autosports hervorgegangene Unternehmen stellt jetzt mit dem SSV Ford F-150 (SSV: Special Service Vehicle) auch ein Polizeifahrzeug vor. Das Auto ist technisch für den Polizeieinsatz modifiziert und die Polizei eines Countys im US-Bundesstaat Georgia hat den Behörden-Pick-up bereits im Einsatz.

Pick-ups nutzt die Polizei in den USA gern im ländlichen Bereich und für Einsätze mit Geräte-Transportbedarf. Ein Allradantrieb ist nicht zwingend nötig – das jetzt von Steeda an die Polizei des Lowndes Countys in Georgia gelieferte Exemplar ist ein F-150 XL 2WD mit Crew Cab und 1,98 Meter langer Ladefläche. Für ein verbessertes Handling gibt es einen direkt von Ford angebotenen Tieferlegungssatz, der das Fahrzeug vorn um 3,8 und hinten um 6,35 Zentimeter näher an den Untergrund rückt. Am Heck verbessert eine verstärkter Stabilisator die Kurvenstabilität. Außerdem rüstet Steeda den Pick-up mit 22-Zoll-Sport-Rädern vom Typ VFF-6 des ebenfalls in Georgia beheimateten Spezialisten Velgen Wheels aus.

Ansaugsystem verbessert

Der 3,5-Liter-V6 des Polizei-F-150 leistet 406 PS – die Steeda-Spezialisten haben ihn mit einem neuen Kaltluft-Ansaugsystem und einem neuen Ladeluftkühler ausgerüstet. Als Basis für die Polizeiumbauten kann aber auch der F-150 mit 2,7-Liter-V6 und 330 PS dienen – oder der 5,0-Liter-V8, der dank neuem Kompressor 786 statt 710 PS leistet. Die Preise für einen Polizeifahrzeug-Umbau richten sich nach den individuellen Kundenwünschen. Steeda gibt zum Beispiel den Teilepreis für eine neue Luftansaugung mit 349 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 320 Euro) und 9.195 Dollar (8.444 Euro) für einen Kompressor an – ohne Installation.

Steeda Steeda Special Service Ford F-150: Der Ford-Performance-Spezialist baut jetzt auch einen F-150 zu einem Polizeifahrzeug um.

Eingriffe in Motorsteuerung möglich

Beim jetzt ins Lowndes County gelieferten Modell hat Steeda noch den selbst entwickelten SCT X4 Tuner eingebaut. Mit diesem Tuner lassen sich die meisten Motordaten auslesen und teilweise verstellen. Der Luftfilter kommt vom auf Sport-Performance spezialisierten Hersteller S&B Filters. Und die auffälligste Änderung ist die umfangreiche Licht-Signalanlage. So gibt es Stroboskop-Lichter im vorderen Kuhfänger, rechts und links tief unten in der Frontschürze und in den Gehäusen der Frontscheinwerfer. Unter den kompletten Seitenschwellern ziehen sich aus jeweils sechs Segmenten aufgebaute LED-Flasher entlang. Über dem Heckschweller sitzen vier weitere Blitzlichter und aus dem oberen Bereich der Heckscheibe senden 13 LED-Blöcke Lichtsignale. Selbst am Übergang von der Felge zum Reifen gibt es einen dynamisch leuchtenden LED-Ring. Die große Licht-Signalanlage auf dem Dach ist obligatorisch.

Zu speziellen Innenraum-Umbauten, wie beispielsweise Sitzen, in denen die Beamten auch mit ihrem Ausrüstungs-Gürtel bequem sitzen können, macht Steeda keine Angaben.

Polizei hat den Pick-up gewonnen

Das Sheriff-Büro von Lowndes County musste keine Kosten stemmen – nach Angaben eines Sprechers des Sheriffs hat die Polizei das Auto während einer vom Governor's Office für Highway-Sicherheit ausgerichteten Veranstaltung gewonnen. Die Polizisten haben den Pick-up jetzt in ihren Streifenwagen-Fuhrpark integriert.

Umfrage 6349 Mal abgestimmt Sollte ein Polizeifahrzeug möglichst martialisch aussehen? Ja, das verschafft zusätzlichen Respekt vor der Ordnungsmacht. Nein, das sorgt nur für erhöhte Aggressionen gegenüber der Polizei. mehr lesen

Fazit

Ford-Umbauspezialist Steeda hat bisher Autos sportlicher gemacht oder sogar für Rennen ausgerüstet. Jetzt hat Steeda erkannt, dass auch die Polizei schnelle Fahrzeuge braucht – und einen Ford F-150 zu einem Polizei-Pick-up umgebaut. Seinen ersten SSV F-150 hat Steeda an eine Polizeiabteilung im Lowndes County im US-Bundesstaat Georgia gespendet.