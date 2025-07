Subaru: Rückkehr zu den Kleinwagen mit einem E-Justy?

Im Gespräch mit Autocar bestätigte Subarus globaler EV-Produktchef Inoue Masahiko, dass ein günstiger Elektro-Kleinwagen unterhalb des neuen Uncharted-SUVs ernsthaft erwogen wird. Ziel ist es, das europäische Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) auszuweiten. Der bisherige Einstieg in Subarus E-Offensive besteht aus dem SUV Solterra, dem neuen kompakten Uncharted und dem E-Outback. Doch ein kleiner Stadtflitzer könnte ein entscheidender Baustein sein, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Vielleicht ja ganz im Stil des früheren Justy, der zwischen 1987 und 2009 auch in Deutschland erhältlich war.