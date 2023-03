Suzuki Jimny Heritage Australien 2023 Sondermodell im 80er-Jahre Retro-Look

Heritage, in diesem Fall mit "Erbschaft" wohl am sinnvollsten übersetzt, nennt Suzuki eine neue Sonderserie des Jimny. 300 Exemplare davon wird es geben, für die sich Kauflustige bewerben dürfen. Bevor Sie jetzt gleich nach der Web-Adresse für das Bewerbungsformular suchen, gleich der Dämpfer: Das Ganze läuft ausschließlich in Australien.

Dort wird Suzuki den Jimny Heritage in den vier Farben White, Jungle Green, Medium Grey und Bluish Black Pearl anbieten und entschuldigt sich in der Ankündigung gleich dafür, dass es statt eines alterwürdigen Kassettenspielers ein modernes Multimediasystem gibt. Für den passenden Look des Retro-Jimny sorgt dagegen in erster Linie ein Dekor-Set an der Karosserie, das laut Suzuki an die "4x4-Geschichte aus den 70er, 80er und 90er Jahren" erinnern soll, "als die Haare lang und Freiheit alles war".

Unter 20.000 Euro geht es los

Zum Aufkleber-Set spendiert die Marke noch farbige Schmutzabweiser hinter den Rädern, speziell designte 15-Zoll-Leichtmetallräder und ein Reserverad-Cover. Der Heritage-Jimny kommt ausschließlich mit Schaltgetriebe (Retro eben) und basiert auf der australischen Topversion GLX, die dort für 31.990 AUD angeboten wird, umgerechnet rund 20.200 Euro. Die Jimny-Preise in Australien starten bei umgerechnet rund 19.300 Euro.

In dieser Preisregion lag der Jimny in Europa auch schon mal, als er 2018 bei uns Premiere feierte, inzwischen möchte Suzuki Deutschland mindestens 26.990 Euro für den Offroad-Zwerg sehen. Wer sich da über australische Verhältnisse freuen würde, zumindest ein kleines Trösterli: In Australien hat Suzuki seit Jahresbeginn einen Bestellstopp für den Automatik-Jimny eingeführt, weil noch über 3.500 Bestellungen ausständig sind, die Wartezeiten auf den kleinen Kraxler liegen dort momentan bei bis zu 18 Monaten.

Fazit

Kleiner Aufwand, viel Wirkung: Mit ein paar Aufklebern wird aus dem Suzuki Jimny ein Retro-Offroader im 1980er-Look. Allerdings nur in Australien, inzwischen für Suzuki einer der wichtigsten Märkte weltweit. Dort sind auch die Preise noch etwas angemessener als bei uns mittlerweile, doch dafür warten die Australier noch länger auf einen neuen Jimny in Wunschausstattung.