Suzuki Vitara 2022 SUV kommt als Vollhybrid

Ab dem 1. Quartal 2022 bietet Suzuki den SUV Vitara als Hybrid mit einer Kombination aus 1,5-Liter-Benziner und Elektromotor an.

Bislang gab es den Suzuki Vitara nur als Mild-Hybrid mit einem 1,4-Liter-Turbobenziner und einer Leistung von 129 PS sowie einem maximalen Drehmoment von 235 Nm. Im ersten Quartal 2022 ergänzen die Japaner das Antriebs-Portfolio des kleinen SUV um eine Vollhybrid-Variante.

Mit Vorder- oder Allradantrieb

Herzstück des neuen Vitara Vollhybrid ist ein 24 kW und 60 Nm starker Elektromotor, der nicht nur den neuen 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit 102 PS und 138 Nm beim Beschleunigen unterstützt, sondern den Vitara auch allein antreiben kann. Die Systemleistung beträgt 115 PS. Gekoppelt ist das System an ein automatisiertes Sechs-Gang-Schaltgetriebe. Die Größe der Lithium-Ionen-Batterie gibt Suzuki mit 0,84 kWh an. Auch eine rein elektrische Reichweite wird nicht angegeben. Der Vitara kann beim Bremsen rekuperieren und so Energie zurückgewinnen. Die Hybrid-Variante kann wahlweise mit Vorder- oder Allradantrieb geordert werden. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h erreicht, der Verbrauch liegt zwischen 4,7 und 6,0 Liter.

Suzuki

Angeboten wird der neue Suzuki Vitara 1.5 Dualjet Hybrid in den beiden Ausstattungslinien Comfort und Comfort+. Bereits in der Version Comfort sind unter anderem ein Audiosystem mit Smartphone-Anbindung, eine Klimaautomatik und LED-Scheinwerfer an Bord. Die serienmäßige Sicherheitsausstattung umfasst die Dual-Sensor-gestützte aktive Bremsunterstützung, das Spurhalte-Warnsystem mit Lenkeingriff, eine Müdigkeits- und Verkehrszeichenerkennung, ein Toter-Winkel-Warnsystem, einen Ausparkassistenten und eine Rückfahrkamera.

Preise will Suzuki erst zum Marktstart kommunizieren.

Fazit

Suzuki ergänzt das Antriebs-Portfolio des Vitara ab 2022 um eine Vollhybrid-Variante, geizt aber noch mit detaillierten Angaben zum Antrieb.