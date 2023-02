Toyota FJ Cruiser Final Edition Einer von vielen Abschieden

"Wie, den gibt's noch?", fragen Sie? "Ja, den gibt's noch!", sagt Toyota. Oder besser: Abdul Latif Jameel Motors. Der für die Marke bereits seit 1955 tätige Händler importierte den FJ Cruiser auch dann noch nach Saudi-Arabien, als er andernorts längst ausrangiert war. In den USA war es bereits 2014 so weit, in den meisten anderen Märkten drei Jahre später. Nach Europa kam der Geländewagen übrigens nie offiziell.

Nun ist jedoch auch im Wüstenstaat endgültig Schluss mit dem Toyota FJ Cruiser, was Abdul Latif Jameel Motors mit einer eigens aufgelegten Final Edition feiert. Eine solche gab es übrigens schon mal, und zwar beim Abschied 2017. Die Machart damals war ganz ähnlich zur jetzigen: Der Offroader trägt rundum die Tarnfarbe Beige – und zwar nicht nur außen, sondern auch innen auf den Sitzen vorne und hinten, an den Türinnenverkleidungen und zentral im Armaturenbrett. Apropos: Darauf befindet sich rechts eine Plakette mit der Seriennummer des jeweiligen Final-Edition-Vertreters.

Seriennummer auf dem Tankdeckel

Der Kühlergrill sowie die Stoßfänger, Außenspiegel, Türgriffe und Reserverad-Abdeckung tragen jeweils Schwarz und eine Beschichtung, die vor Beschädigungen schützen soll. Außen gibt es obendrein ein spezielles Dekor zwischen der Fondtür, die beim FJ Cruiser entgegen der Fahrtrichtung öffnet, und dem hinteren Seitenfenster. Die Seriennummer und ein grafisches Final-Edition-Motiv sind zudem in den farblich abgesetzten Tankdeckel gestanzt.

Technisch bleibt beim Toyota FJ Cruiser in der Final Edition alles beim Alten. Wie eh und je wird der Allradler von einem Vierliter-V6 angetrieben, der zwar auf Aufladung verzichtet, dafür aber über die doppelte variable Ventilsteuerung Dual-VVTi verfügt. Damit erreicht der Benziner 272 PS und ein maximales Drehmoment von 380 Newtonmetern. Die Kraftübertragung besorgt eine Fünfgang-Automatik.

Die Preise starten bei gut 40.000 Euro

Abseits befestigter Straßen helfen dem FJ Cruiser auch in der Final Edition Dinge wie ein Kriechgang, eine aktive Traktionskontrolle und ein elektronisch gesteuertes Sperrdifferenzial an der Hinterachse. Weil das im Offroad-Einsatz manchmal von Vorteil sein kann, lässt sich die elektronische Stabilitätskontrolle abschalten.

Abdul Latif Jameel Motors bietet den Toyota FJ Cruiser in der Final Edition seit Jahresende 2022 an. Die Sonderserie ist auf 1.000 Exemplare limitiert; jedes kostet mindestens 167.095 Saudi-Rial, was aktuell umgerechnet knapp 40.600 Euro entspricht.

Fazit

Mit der von Abdul Latif Jameel Motors aufgelegten Final Edition verabschiedet sich der Toyota FJ Cruiser endgültig aus Saudi-Arabien. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass die Baureihe endgültig tot ist. Auf Märkten wie Südafrika oder auf den Philippinen wird der Gelände- nach wie vor als Neuwagen angeboten. Gut möglich also, dass noch einige Abschieds-Sonderserien des FJ Cruiser aufgelegt werden.