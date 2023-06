Toyota GR Supra Sondermodell Gefeiert wird in Orange

Toyota feiert und legt den Supra auf verschiedenen Märkten als Sondermodell in verschiedenen Variationen auf – aber alle in Orange.

Der Toyota GR Supra hat sich nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Rennstrecke als Erfolgstyp erwiesen. Dem Hersteller zufolge sind inzwischen insgesamt mehr als 100 GT4-Rennwagen auf den internationalen Strecken unterwegs. Zusammen sollen sie bislang 79 Klassensiege und mehr als 200 Podestplätze eingesammelt haben. Die Anzahl verkaufter Autos ist für die hauseigene Sportabteilung Gazoo Racing Anlass genug, ein neues Sondermodell aufzulegen.

Für Japan, Europa und die USA

Den Erstaufschlag feierte das Sondermodell in Japan, wo es unter der etwas sperrigen Bezeichnung Toyota GR Supra RZ Plasma Orange 100 Edition bereits im Mai 2023 vorgestellt wurde (siehe Fotoshow oben). Im Juni 2023 folgen die Märkte in Europa und den USA. Europäischen Kunden wird das Modell als GR Supra "GT4 100th Edition Tribute” offeriert. In den USA, wo der Importeur damit den 45. Geburtstag der Supra feiert, geht das Modell als GR Supra 45th Anniversary Edition an den Start.

Allen Variationen gemein sind die Carbon-Cover für die Außenspiegel und die knallig orange Außenlackierung. Das Plasma-Orange kontrastiert mit mattschwarz lackierten, geschmiedeten Aluminiumfelgen im 19-Zoll-Format, die mit Michelin-Pilot-Sport-Reifen in den Formaten 255/35 ZR19 (vorn) und 275/35 ZR19 (hinten) ummantelt sind. Hinter den Rädern arbeitet eine leicht veränderte Brembo-Bremsanlage: Sie verfügt an der Vorderachse über schwarz lackierte Bremssättel mit GR-Logo. Die Scheiben messen an der Vorderachse 348 und an der Hinterachse 345 Millimeter.

In Japan basiert die RZ Plasma Orange 100 Edition auf der GR Supra mit Achtgang-Automatikgetriebe. Das Europa-Modell, das optional mit einem Heckspoiler ausgerüstet werden kann, greift auf die handgeschaltete GR Supra Lightweight zurück und das US-Sondermodell ist mit beiden Getriebevarianten zu haben. Im Plus zeigt sich die US-Version auch bei der Ausstattung. Die Flanken zieren schwarze Dekoraufkleber mit Supra-Schriftzug, auf dem Heck sitzt ein manuell einstellbarer, schwarz gehaltener Spoiler und den Motorraum verstärken zusätzliche Domstreben.

In Sachen Leistung haben Japan und die USA die Nase vorn. Hier kommt jeweils die RZ-Spezifikation zum Einsatz, die aus dem aus dem BMW-Regal stammenden Dreiliter-Reihensechszylinder-Turbobenziner 387 PS und 500 Nm Drehmoment holt. Die alte Welt muss sich mit dem bekannten 340-PS-Aggregat zufriedengeben. Alle Varianten verfügen über eine kürzere Endübersetzung, die die Spurtqualitäten nachschärfen soll. Denen kommt in den Europa-Modellen auch das geringere Gewicht entgegen. Neben dem Verzicht auf die Automatik sorgen weitere Modifikationen im Bereich Audiosysteme und Sitze für ein Mindergewicht von rund 38 Kilogramm. Das Fahrwerk zeigt sich mit neuen Dämpfern und Stabilisatoren straffer abgestimmt.

Innen verfügt das Sondermodell über zwei spezielle Sportsitze, die mit einer Kombination aus Leder und Alcantara bezogen sind. Beifahrerseitig befindet sich eine Plakette im Carbon-Einleger am Armaturenbrett, die auf den Sonderstatus der Sondermodelle hinweist. Eine weitere Plakette mit der fortlaufenden Seriennummer findet sich von der geschlossenen Tür verdeckt auf der Armaturentafel neben dem Lenkrad.

Limitierte Auflagen

In Japan ist die Toyota GR Supra in der RZ Plasma Orange 100 Edition auf nur 100 Exemplare limitiert. Interessierte Kundinnen und Kunden konnten sich zwischen dem 8. Mai und dem 4. Juni bei den Händlern registrieren lassen. Über die letztliche Vergabe entschied ein Losverfahren, dessen Ergebnis am 15. Juni 2023 veröffentlicht wurde. Wer ein Fahrzeug zugeteilt bekommen hatte, wurde mit 7,6 Millionen Yen, was aktuell etwa 50.400 Euro entspricht, zur Kasse gebeten.

Für Europa hat Toyota 100 Exemplare der GR Supra "GT4 100th Edition Tribute" vorgesehen. Preise wurden aber noch nicht kommuniziert. Ebenfalls noch keine Preisansage gibt es für das US-Modell; hier fällt das verfügbare Kontingent mit 900 Einheiten am größten aus.

Von der GT4-Rennversion des GR Supra legt Toyota in Japan ebenfalls eine orange Sonderedition auf. Dieser Rennwagen dürfte aber noch schwerer zu ergattern sein: Davon wird es nur drei Exemplare geben.

Fazit

Toyota legt zum Anlass von mehr als 100 verkauften GT4-Rennwagen auf Basis der GR Supra ein Sondermodell seines Sportwagens auf. In den USA wird damit der 45. Geburtstag der Supra gefeiert. Auf allen Märkten gibt es geringfügige Unterschiede in den Spezifikationen, aber alle Sondermodelle kommen in knalligem Orange.