Toyota GR Yaris Aero Performance Package : Motorsport-Technologie für die Straße

Toyota hat das neue Aero Performance Package für den GR Yaris vorgestellt, das zahlreiche aerodynamische Komponenten umfasst, die aus den Erfahrungen des Motorsport-Engagements des Herstellers stammen. Das Paket, das ab dem 1. Oktober 2025 in Japan erhältlich sein wird, soll ein Beispiel dafür sein, wie Toyota Rennsport-Technologie direkt in Serienfahrzeuge integriert – und das auf eine Weise, die für den alltäglichen Gebrauch von Vorteil ist.

Einblick in die Komponenten des Aero Performance Packages

Das Aero Performance Package besteht aus sechs spezifischen Komponenten, die auf den Erfahrungen aus Toyota's Super Taikyu Series und der Japan Rally Championship (JRC) basieren. Die Ingenieure haben das Paket entwickelt, um die Aerodynamik des GR Yaris zu verbessern, das Fahrverhalten zu optimieren und die Fahrzeugstabilität zu erhöhen. Hier sind die Hauptbestandteile des Pakets:

1. Ducted Aluminium-Haube: Effektive Kühlung dank Motorsport-Technologie Die neue ducted Aluminium-Haube (Abluft-Haube) ist eine Übernahme aus der JRC, wo sie bereits erfolgreich in der Toyota Yaris Rally-Version im Einsatz ist. Die Haube hilft, die Luftzirkulation zu verbessern und überschüssige Wärme aus dem Motorraum abzuleiten – ein essenzielles Detail für die Leistung des GR Yaris, besonders bei hohen Geschwindigkeiten.

2. Anpassbarer Heckspoiler: Mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten Der verstellbare Heckspoiler ist eines der auffälligsten Merkmale des Aero Performance Packages. Er hilft, die Stabilität des Fahrzeugs bei hohen Geschwindigkeiten zu erhöhen und das Fahrverhalten zu verbessern. Der Spoiler reduziert die Schlangenbewegung bei starkem Bremsen und sorgt so für mehr Kontrolle, insbesondere auf der Rennstrecke.

3. Heckkotflügel-Lufteinlässe: Verringerung des Luftwiderstands Die Heckkotflügel-Lufteinlässe haben die Ingenieure eingeführt, nachdem sie Erfahrungen mit aerodynamischen Belastungen bei Super Taikyu-Renneinsätzen gemacht hatte. Diese Lufteinlässe helfen, den Luftwiderstand zu verringern und die negative Wirkung des sogenannten "Fallschirmeffekts" zu minimieren, bei dem die Luft hinter dem Fahrzeug den Heckstoßfänger anhebt.

4. Kotflügel-Luftauslässe: Bessere Fahrstabilität bei Kurvenfahrten Die Kotflügel-Luftauslässe sorgen dafür, dass die Luft aus den vorderen Radkästen entweicht. Dies soll bei schnellen Richtungsänderungen das Lenkverhalten verbessern und so für mehr Stabilität in Kurven sorgen. Ein weiterer Vorteil soll ein besseres Fahrgefühl bei abrupten Bremsmanövern sein.

Toyota Die Radhaus-Entlüftungen sollen sogar die Lenkpräzision verbessern.



5. Frontlippen-Spoiler: Optimierung der Aerodynamik Auch die Entwicklung des Frontlippen-Spoilers basiert auf Feedback aus der Super Taikyu Series. Der Spoiler reduziert den Frontlift, was an der Vorderachse die Bodenhaftung erhöht. Das trägt nicht nur zur Fahrstabilität bei, sondern soll auch, die Balance zwischen Vorder- und Hinterachse verbessern.

6. Kraftstofftank-Unterbodenabdeckung: Verbesserung des Luftstroms Ebenfalls aus der Super Taikyu Series ist die Kraftstofftank-Unterbodenabdeckung. Sie sorgt unter dem Fahrzeug für einen optimalen Luftstrom, was wiederum den Luftwiderstand reduziert.

Toyota Der verkleidete Unterboden hilft beim Senken des Luftwiderstands.

