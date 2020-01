Neues Modell im B-Segment Toyota kündigt SUV auf Yaris-Basis an

Toyota wird seinem Kleinwagen Yaris künftig einen SUV zur Seite stellen. Das kündigte der japanische Hersteller auf einer Veranstaltung in Amsterdam an. Dort zeigte der Autobauer auch eine stilisierte Silhouette des neuen, ungefähr vier Meter langen Autos. Der Vertreter des B-Segments basiert auf der Toyota GA-B-Plattform. Der Baukasten ist Teil der Toyota New Global Architecture (TNGA-Strategie), welche die nötige Flexibilität für Fahrzeuge mit unterschiedlichen Längen, Breiten, Höhen und Radständen bietet. Er tritt gegen Autos wie den Nissan Juke, Renault Captur oder VW T-Cross an.

Wohl mit Benzin- und Hybridantrieb

Da der neue SUV die Yaris-Plattform übernimmt, ist davon auszugehen, dass dies auch für dessen Antriebe gilt. Der neue Yaris tritt mit 1,0- und 1,5-Liter-Dreizylinder-Benzinmotoren an, die sich von den 2,0- und 2,5-Liter-Triebwerken aus Corolla, RAV4 und Camry ableiten und über eine variable Atkinson-Ventilsteuerung verfügen. Möglich, dass Toyota nur den größeren Dreizylinder in den SUV transferiert. Hinzu kommt der obligatorische Hybridantrieb, der nun mit Lithium-Ionen- statt Nickel-Metallhybrid-Batterie arbeitet und sowohl mit verbesserter Leistung als auch optimierter Effizienz glänzen soll. Konkrete Leistungs- und Drehmomentwerte sind von den Motoren jedoch noch nicht bekannt.

„Beide Fahrzeuge werden bis 2025 etwa dreißig Prozent des Toyota-Absatzes in Europa ausmachen“, sagt Matt Harrison, Executive Vice President von Toyota Motor Europe. Beim neuen Modell handele es sich nicht einfach nur um einen Yaris mit Karosserieverkleidungen und erhöhter Bodenfreiheit. Stattdessen entwickle Toyota ein „völlig neues und unverwechselbares B-SUV-Modell mit einem kompakten, dynamischen Design und einer eigenen Persönlichkeit.“

Den Namen gibt Toyota später bekannt

Harrison fügte hinzu, dass das endgültige Design nicht mehr lange auf sich warten lassen werde. Möglich, dass es Anfang März beim Genfer Autosalon präsentiert wird. Auch der endgültige Name wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, genau wie das Produktionsvolumen und der Termin für den Marktstart. Gebaut wird der Neuling neben dem Yaris im französischen Werk in Valenciennes.

Umfrage 101 Mal abgestimmt Was halten Sie von einem SUV aus Yaris-Basis? Super. Das ist genau das Auto, das der Markt derzeit verlangt. Überflüssig. Ein klassischer Kleinwagen reicht völlig. mehr lesen

Fazit

Toyota reagiert auf das starke Wachstum des Segments und bietet bald selbst einen kleinen B-SUV an. Damit nutzen die Japaner die ausgeprägte Flexibilität der GA-B-Plattform, um das Auto schnell und kostengünstig zu entwickeln. Die Markteinführung erwarten wir um den Jahreswechsel 2020/21 herum.