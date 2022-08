Toyota Land Cruiser 2023 Modellpflege Kleines Update für den großen Cruiser

Für die 2018 erstmals vorgestellte aktuelle J15-Baureihe des Toyota Land Cruiser gibt es zum Modelljahr 2023 nach den Sommerferien ein kleines Update. Optisch bleibt dabei alles bei der bewährten Designlinie, was sowohl für die Karosserie als auch den Innenraum des robusten Geländewagens gilt.

Erweitert wird die Serienausstattung der Fünftürer-Versionen mit Automatikgetriebe, die künftig auch in der Basis- und der Comfort-Ausstattung immer ein zuschaltbares mechanisches Sperrdifferential für der Hinterachse an Bord haben. Der Toyota Land Cruiser J15 ist nicht nur einer der letzten Geländewagen in Deutschland, sondern nach dem Wandel des Land Rover Defender zum rahmenlosen SUV und der Einstellung des Basis-Jeep Wrangler auch der letzte Geländewagen überhaupt bei uns, den es noch in einer kurzen Dreitürer- und einer langen Fünftürer-Variante zu kaufen gibt.

Eine weitere Neuerung: Das Multimediasystem Toyota Touch 2 ist nun (gegen Aufpreis) auch für die fünftürigen Basisversionen des Toyota Land Cruiser verfügbar. Bei den höheren Ausstattungsversionen Comfort, Executive und TEC Edition bleibt das Multimediasystem wie bisher Teil der Serienausstattung.

TEC-Edition wird geschwärzt

An der Spitze wird dagegen auch optisch aufgerüstet. Das Topmodell TEC Edition (nur als Fünftürer Automatik verfügbar) bekommt einen schwarzen Kühlergrill, schwarze Scheinwerfereinfassungen sowie mattschwarze Ausführungen an den Anbauteilen (Außenspiegel, Dachreling, Räder und Trittbretter). Außerdem können neue Leder-Ausstattungen mit Kontrastfarben (schwarz-grau oder schwarz-braun) gewählt werden.

Toyota Das Toyota Touch 2-System gibt es nun auch für den Basis-Fünftürer.

Für das aufgewertete Automatik-Basismodell mit der jetzt serienmäßigen Hinterachssperre steigt der Preis um 300 auf 54.300 Euro, das Schaltgetriebe-Basismodell steht unverändert mit 51.270 Euro in der Liste. Günstigster Land Cruiser ist der Dreitürer-Basis für 48.870 Euro; das Topmodell Tec-Edition erfordert ein Investment von 77.360 Euro. Bestellt werden kann der neue Jahrgang mit unveränderten Leistungsangaben (2,8 Liter Turbodiesel mit 204 PS und 500 Nm) seit dem 8. August ´22.

Fazit

In einer der legendären Land Cruiser-Baureihe angemessenen Behutsamkeit gibt es in der zweiten Jahreshälfte eine kleine Modellpflege, die in erster Linie das Topmodell TEC Edition betrifft. Neu sind außerdem zwei Ausstattungsoptionen für die Basismodelle. An den Preisen ändert sich dabei praktisch nichts.