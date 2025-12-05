Toyota schützt Modellnamen: Nächster Schritt zum MR2-Comeback

Der japanische Autobauer Toyota besinnt sich weiter auf seine Historie und arbeitet sukzessive an der Neueinführung alter Modelle. Auf dem Plan steht offenbar auch ein Comeback des Toyota MR2 . Der MR2 – steht für Midship Runabout Two-Seater – wurde zwischen 1984 und 2007 in drei Modellgenerationen angeboten. Dann war Schluss. Jetzt, fast 20 Jahre später, könnte die Modellbezeichnung reaktiviert werden.

Patentschutz für GR MR-S und GR MR2 Bereits auf der Japan Mobility Show 2023 hatte Toyota den FT-Se als Concept Car präsentiert. Die Studie trat im typischen Mittelmotor-Design an, wurde aber rund um einen Elektroantrieb konzipiert. Auf dem Tokyo Auto Salon 2025 rückte dann ein GR Yaris Prototyp ins Rampenlicht, der über einen Zweiliter-Turbo-Vierzylinder-Mittelmotor und Allradantrieb verfügte.

Ende 2025 bekommen die Comeback-Pläne neuen Schub. In Australien, in Dänemark sowie in zehn weiteren Ländern weltweit hat sich Toyota die Modellbezeichnung MR-S in Kombination mit GR patentrechtlich schützen lassen. MR-S hieß der MR2 jahrelang in Japan. GR steht für Gazoo Racing – ein Label, das Toyota auch schon für andere sportliche Modelle nutzt (GR Supra, GR 86, GR Yaris, GR Corolla, GR GT). In anderen Ländern wie den USA oder Japan hat sich Toyota die Modellbezeichnung GR MR2 eintragen lassen. Entweder plant Toyota tatsächlich mit zwei unterschiedlichen Modellvarianten, oder die Japaner werden das neue Modell auf verschiedenen Märkten unterschiedlich benennen.

Ein Patentschutz auf Modellbezeichnungen allein bedeutet noch lange nicht, dass auch ein entsprechendes Modell auf den Markt kommt. Setzt man aber alle Puzzelstücke zusammen, dann wird eine Rückkehr eines kleinen Mittelmotorsportwagens – egal ob als Verbrenner, Hybrid oder Elektromodell – immer wahrscheinlicher. Eine mögliche Markteinführung könnte 2027 oder 2028 erfolgen.

Hinweis: In der Fotoshow präsentieren wir Ihnen eine Kaufberatung der ersten beiden MR2-Generationen.