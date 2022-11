Toyota Prius 2023 Neuauflage für Hybrid-Pionier

Mit Teaserbildern deutet Toyota eine neue Generation des Prius an. Premiere feiert die bereits am 16. November 2022.

Toyota gehörte mit dem Prius zu den ersten Autobauern, die auf Hybrid-Antriebstechnik setzten. Im Zuge des globalen Trends hin zu reinen Elektroautos kam der Prius dabei immer mehr ins Hintertreffen. Im Sommer 2022 fiel er komplett aus dem deutschen Modellprogramm.

Wieder als Hybrid

Toyota Klarer Hinweis auf das Antriebskonzept.

Dass eine weitere Generation des Prius kommen wird, darüber hatten zahlreiche Medien weltweit bereits spekuliert. Auch wurden in Japan schon Erlkönige gesichtet, die darauf hindeuteten. Am 16. November 2022 scheint es tatsächlich zu einer Neuauflage zu kommen. Über sein Social-Media-Netzwerk in Japan hat der japanische Autobauer bereits erste Teaser zum Prius-Nachfolger geteilt. Neben dem Premierentermin liefern diese einen klaren Hinweis darauf, dass auch die neue Prius-Generation auf einen Hybridantrieb setzen wird. Ob der als PHEV ausgelegt ist, ist allerdings nicht erkennbar.

Die gezeigte Silhouette lässt eine langgestreckte Fließhecklimousine mit einer extrem flach angesetzten Windschutzscheibe erkennen. Detailbilder präsentieren C-Förmig geschnittene LED-Scheinwerfereinheiten.

Klarheit zum neuen Hybridmodell wird erst die Premiere Mitte November liefern.

Hinweis: In der Fotoshow zeigen wir Ihnen die Bilder des auto motor und sport-Testberichts der ersten Generation des Toyota Prius.

Umfrage 45165 Mal abgestimmt Hybrid oder Plug-in Hybrid - was wäre Ihre Wahl? Plug-in Hybrid: Dann könnte ich fast ausschließlich elektrisch fahren. Hybrid - ich bin mit meinem Auto zu selten in der Nähe einer Steckdose. mehr lesen

Fazit

Toyota bringt offensichtlich eine Neuauflage des Prius. Diese setzt wieder auf einen Hybridantrieb. Weitere Informationen zur Antriebskonfiguration und zu möglichen Märkten wird erst die Präsentation am 16. November 2022 liefern.