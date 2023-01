Toyota Prius GRMN Mit Allrad und noch mehr Power

Der japanische Autobauer Toyota hat sich über die vergangenen Jahre immer sportlicher aufgestellt. Mit dem GR86 und dem neuen Supra hat man sogar zwei echte Sportwagen im Angebot. Für fast alle anderen Baureihen gibt es sportliche Varianten, die Konzern-Tochter Gazoo beisteuert. GR Sport-Modelle stehen dabei ganz unten in der Nahrungskette, on top finden sich die GRMN-Modelle.

PHEV aus dem RAV4 denkbar

Mit dem neuen Prius haben die Japaner Ende 2022 das sportlichste Prius-Modell aller Zeiten vorgestellt. Dessen Plug-in-Hybridantrieb schickt bis zu 223 PS an die Vorderachse. Den Spurt von Null auf 100 km/h schafft der neue Prius in 6,7 Sekunden. Sportlich orientierte Kunden können den neuen Prius zudem mit Teilen aus dem Gazoo-Regal optisch noch etwas aufpeppen.

Aber es könnte noch dynamischer kommen. Wie das japanische Automagazin Best Car berichtet, arbeitet Toyota an einer Prius GRMN-Variante, also einem echten Sportmodell. Dessen Konfiguration sei aber noch nicht final beschlossen. Toyota lote derzeit das Tuningpotenzial des Zweiliter-Vierzylinders im Hybridantrieb aus. Denkbar ist aber auch der komplette Wechsel des Antriebsstrangs. Hier böte sich der RAV4 als Spender an. Dessen PHEV kombiniert einen 2,5-Liter-Benziner mit zwei E-Maschinen. Die Leistung würde so auf 306 PS steigen. Der zusätzliche Elektromotor an der Hinterachse macht den Prius zum Allradler. Eine Handschaltung, wie sie verschiedene andere Gazoo-Modelle bieten, wäre aber auch mit dem RAV4-Antrieb nicht drin. Es bliebe beim stufenlosen Getriebe.

Dafür legt der Prius GRMN im Umfeld zu. Mehr Schweißpunkte machen die Karosserie verwindungssteifer, ein straffer abgestimmtes Fahrwerk bürgt für ein Plus an Fahrdynamik. Größere Räder und Aerodynamik-Karosserieanbauteile sorgen zusätzlich für Eigenständigkeit.

Toyota Gazoo hat bereits erste GR-Teile für den Prius im Angebot.

Und auch im Interieur dürfte eine deutliche Gazoo-Handschrift erkennbar werden. Nach Best Car-Infos könnte der Prius GRMN später zwischen Ende 2023 und Frühjahr 2024 debütieren.

Fazit

Glaubt man japanischen Medienberichten, dann entwickelt Toyota eine echte Sportversion des neuen Prius. Der Prius GRMN wird auf jeden Fall mehr Leistung bekommen. Denkbar ist die Übernahme des Plug-in-Hybrid-Antriebs aus dem RAV4. Der brächte 306 PS und Allradantrieb. So ein Modell würde durchaus zur sportlichen Ausrichtung der Marke passen, die die Japaner seit ein paar Jahren fahren.