Toyota frischt den Yaris für 2024 auf Ein Facelift ohne Facelift?

Rein äußerlich wird man es Ihnen nicht ansehen, wenn Sie vom aktuellen Toyota Yaris auf das 2024er-Facelift-Modell umsteigen. Lediglich Marken-Kenner identifizieren die neue Zweifarb-Lackierung in "Neptun Blue" mit schwarzem Dach oder das neue Design der Fünfspeichen-Felgen. Aufschluss über den Neuheitswert geben vielmehr der Ampelstart und ein Blick ins Cockpit, denn Toyota verbaut einen stärkeren Antrieb und digitale Instrumente. Wir haben die Upgrades im Detail.

Mehr Hybrid-Power

Der bekannte 116 PS starke Hybrid-Antrieb, bestehend aus einem 1,5-Liter-Dreizylinder und einem E-Motor mit 59 kW, bleibt weiterhin im Angebot. Wer flotter vom Fleck kommen möchte, kann ab 2024 zu einem auf 130 PS Systemleistung und 185 Newtonmeter Drehmoment erstarkten Hybrid greifen (ab Modellvariante Style). Wer sich die Ausstattung Premiere Edition oder GR Sport gönnt, erhält die Mehrleistung serienmäßig.

Für die Extra-Power zeichnet laut Toyota neben einem neuen Transaxle-Getriebe ein größerer Elektromotor verantwortlich. In welchen Dimensionen der Generator wächst, gibt der Hersteller jedoch nicht an. Weiterhin modifizieren die Ingenieure das Steuergerät des Verbrenners, um das Plus an Kraft zu erreichen.

Toyota Änderungen an der Optik verkneift sich Toyota weitgehend. Neu ist neben der Lackfarbe Neptun Blue nur das Design der Fünfspeichen-Felgen.

Mehr Vernetzung

Toyota macht den Yaris mit dem Facelift ab 2024 OTA-updatefähig. Damit lassen sich sowohl das Multimediasystem als auch die unter dem Überbegriff "T-Mate" zusammengefassten Assistenzsysteme werkstattfrei auf aktuellem Stand halten.

Zum Start spielen die Japaner direkt eine neue Generation des Safety-Sense-Systems auf, das den Fahrer auf Unfallrisiken hinweist und gegebenenfalls mit Brems- und Lenkimpulsen eingreift. Als zusätzliches Feature ermöglicht die neue Systemarchitektur den Einsatz eines digitalen Schlüssels (optional), der per App mit bis zu fünf Fahrzeugnutzern geteilt werden kann.

Mehr Displays

Im Innenraum gibt sich das Facelift-Modell durch seine digitalen Instrumente zu erkennen. Analoge Anzeigen verbannt Toyota aus jeder Modellvariante, das virtuelle Cockpit ist in zwei Größen im Einsatz. Für höhere Ausstattungen wandert ein 12,3-Zoll-Display hinters Lenkrad, bei den Basismodellen ist es ein 7-Zoll-Screen.

Das Infotainment soll laut Toyota schneller und leistungsfähiger werden. Auch das Mitten-Display wird es in zwei Dimensionen geben: neun Zoll und 10,5 Zoll. Ansonsten bleibt es im Interieur bei kosmetischen Anpassungen wie neuen Sitzbezügen und Akzentfarben.

Toyota / Patrick Lang Im Interieur gibt sich das Facelift-Modell vor allem durch seine digitalen Instrumente zu erkennen.

Preis und Marktstart

Ab Anfang 2024 soll der aufgefrischte Yaris verfügbar sein. Zu den Preisen gibt es bislang keine Angaben. Das aktuelle Modell ist in fünf Ausstattungslinien von 22.990 Euro (Basis) bis 29.090 Euro (Style) erhältlich. Ambitionierte Landstraßen-Sportler können zudem auf den Yaris GR (siehe Video oben im Artikel) zurückgreifen. Ab 34.000 Euro gibt es Allrad und 261 PS.

Mit Blick auf die jüngsten Modellanpassungen anderer Hersteller ist auch beim Yaris neben dem Entfall einiger Modellvarianten zusätzlich eine leichte bis mittlere Preiserhöhung zu erwarten, die üblicherweise mit einer aufgewerteten Serienausstattung gerechtfertigt wird.

Fazit

Toyota frischt den kleinen Yaris für 2024 auf. Neben einem stärkeren Hybridantrieb mit 130 PS spendieren die Japaner digitale Instrumente, moderne Connectivity und ein leistungsstärkeres Infotainmentsystem. Die Optik bleibt dagegen bestehen.