Toyota Yaris GR Sport GT7 Edition (2022) PS5-Hype außer Kontrolle

Sie wollen an eine der seltenen Spielekonsolen Playstation 5 kommen? Dann kaufen Sie doch einfach das neue Editions-Modell Toyota Yaris GR Sport GT7 und sie erhalten eine PS5 on Top.

Tja. Ferngesteuerte Autos, Fahrräder, Actionfiguren oder Chemiebaukästen vermögen kleine Kinder-Tränen nicht zu trocknen. Der Halbleiter-Mangel hat auch unter dem Weihnachtbaum voll durchgeschlagen und macht die Sony-Spielekonsole Playstation 5 seit zwei Jahren sowohl selten als auch teuer. Wie nett, dass Toyota jetzt einspringt und anlässlich der bald erscheinenden Renn-Simulation Gran Tursimo 7 ein Editionsmodell auflegt, und eine PS5 auf den Beifahrersitz legt. Mehr noch – dazu gibt es besagtes Spiel und einen zweiten Controller.

Toyota / Sony / Patrick Lang Am vierten März erscheint das Playstation-Spiel Gran Turismo 7. Am selben Tag kommt der Yaris als GR Sport in den Handel.

Nicht DER GR-Yaris

Beim zugrunde liegenden Auto handelt es sich um einen Yaris GR Sport, der nicht mit dem feurigen GR Allrad-Yaris zu verwechseln ist. Statt 261 PS winken eine sportlich angehauchte Ausstattung und ein nachgeschärftes Fahrwerk. Der Kleinwagen zieht 115 PS aus seinem Hybridantriebsstrang auf Basis eines 1,5-Liter-Benziners und hüllt sich dabei in den Exklusivlack "Dynamic Grey". Zahlreiche GR-Logos innen wie außen, 18-Zöller und ein Diffusoreinsatz am Heck tun ihr Übriges zur feschen Optik. Optional gibt es Sportsitze, Mikrofaser-Interieur und die reine Verbrenner-Variante mit 125 PS.

Toyota / Patrick Lang Diese kleine Plakette unterscheidet Editions- und Serienmodell.

Das Editionsmodell ist vom herkömmlichen Yaris GR Sport optisch nur schwer zu unterscheiden. Über den Vorderrädern bringt Toyota kleine Gran Turismo-Logos an, im Cockpit verweist eine Plakette hinter dem Schalthebel auf den Sondermodell-Status. Das war's dann auch schon, abgesehen von der mitgelieferten Playstation natürlich. Einen Preis verrät Toyota bislang nicht, der GR Sport kommt allerdings auch erst am vierten März in den Handel und vorher wollen die Japaner keine weiteren Angaben machen. Wem das alles trotzdem als Kaufargument genügt, der muss zwei Kriterien erfüllen: Er sollte erstens schnell sein, weil es nur 100 Exemplare gibt und zweitens in Spanien leben, weil die GT7-Edition nur dort angeboten wird. Im Zweifel müssen Sie dann eben vielleicht doch versuchen, Ihre Tränen mit einer Actionfigur zu trocknen – günstiger als ein Kleinwagen ist die allemal.

Fazit

Muss man jetzt also wirklich schon einen japanischen Kleinwagen kaufen, um an eine Playstation 5 zu kommen? Dieser Hype treibt wilde Blüten. Spaß beiseite: Dass Toyota hier mit Sony Interactive Entertainment kooperiert, liegt auf der Hand. Schließlich sponsert der Tech-Konzern im Gegenzug eine Toyota-Rennserie. Und als Einführungsangebot für den sportlich angehauchten Yaris GR Sport ist eine Spielekonsole inklusive Renn-Simulation doch eine nette Idee. Schade, dass diese Freude den Spaniern vorbehalten bleibt.