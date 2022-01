Limitierter Toyota GRMN Yaris (2022) Den vermissen wir jetzt schon

Komm schon, Toyota. Wie kann man uns nur so herzlos am gedeckten Tisch verhungern lassen? Da machen sie uns mit der Knallbüchse GR Yaris den Mund wässrig und dann legen die Japaner so ein Brett exklusiv für den Heimatmarkt auf. Doch selbst dort wird es nur wenige glückliche Kunden geben, denn es entstehen lediglich 500 Exemplare und die werden über eine Lotterie verlost. Darunter 50 Modelle mit Circuit-Package, die ebenfalls per Glückslos an den Mann gebracht werden. Besonders frech ist das auch deshalb, weil die Extremversion offenbar hierzulande auf dem Nürburgring erprobt wurde. Zumindest hat unser Erlkönig-Jäger schon im Oktober 2020 ein entsprechendes Modell gesichtet. Aber gut, GRMN steht ja nicht umsonst für "Gazoo Racing Meisters of Nürburgring". Im Prinzip erscheint der ultraheiße Yaris in drei Versionen, was nach ziemlich viel Aufwand für eine limitierte Sonderserie klingt. Doch von vorne.

Fangen wir mit der Standard-Ausführung des GRMN Yaris an, deren Spezifika auch für die beiden anderen Varianten gelten. Das Auto ist 20 Kilo leichter als ein GR Yaris (Test im Video), der bereits ein Dach aus Karbon trägt. Bei der Hardcore-Variante ist auch die Motorhaube aus dem leichten Werkstoff gefertigt, zudem fliegt die Rückbank raus. An der Leistung ändert sich nichts, der 1,6-Liter-Dreizylinder schickt auch hier 272 PS an alle vier Räder. Die 11 PS Mehrleistung gegenüber der EU-Ausführung legt schon der "herkömmliche" GR Yaris in Japan vor. Der GRMN ist allerdings 50 Millimeter breiter und tiefer und sein Sechsgang-Getriebe ist kürzer übersetzt. Das mechanische Sperrdifferenzial, das es für den GR optional gibt, ist hier schon serienmäßig an Bord. 545 zusätzliche Schweißpunkte sorgen für mehr Steifigkeit.

Circuit- und Rally-Version

Wem das Glück überproportional hold ist, der ergattert vielleicht sogar die Circuit-Version. Die fährt mit einer verbesserten Aufhängung, einstellbaren Dämpfern, kräftigeren Bremsen und eigenständige 18-Zöllern vor. Von außen gibt sich die Hardcore-Hardcore-Variante durch spezielle Schweller, eine Frontspoilerlippe und einen Karbon-Heckspoiler an der Dachkante zu erkennen. Zumindest äußerlich gemäßigter tritt der GRMN mit Rally-Package auf, das jedem Kunden als Option angeboten wird. Es beinhaltet kürzere Stabilisatoren, GR-Stoßdämpfer, einen Unterfahrschutz und einen Überrollbügel inklusive seitlicher Verstrebungen. Auf die Spoiler rundherum verzichtet diese Variante.

Toyota / Patrick Lang Nur 50 Kunden haben die Chance auf eine GRMN Yaris-Version mit Circuit-Paket. Das verleiht dem Kleinwagen dann unter anderem Extra-Flügel.

Die Reservierungen können japanische Kunden ab sofort in die Lostrommel geben. Allerdings empfiehlt es sich, zuvor den Kontostand zu checken, denn der heiße Kleinwagen kostet wie ein Großer. In der Standard-Ausführung sind umgerechnet 56.314 Euro fällig, mit Circuit-Paket möchte Toyota rund 65.000 Euro haben und die Rally-Version soll 64.486 Euro kosten. Ein kleines Trostpflaster hält Toyota dann aber doch noch für all jene bereit, die leer ausgehen. Ab Herbst soll es von GR Parts ein Zubehörpaket geben, mit dem sich herkömmliche GR Yaris aufrüsten lassen. Preise und Umfang sind hier noch nicht bekannt, aber vielleicht dürfen dann ja auch deutsche Kunden zuschlagen.

Fazit

Dass Gazoo Racing auf dem Heimatmarkt deutlich mehr zu bieten hat als bei uns, müssen wir uns ja schon lange gefallen lassen. Der GRMN Yaris setzt dieser Verteilungs-Politik allerdings eine traurige Krone auf, denn über die noch kompromisslosere Version hätten wir uns auch gefreut. Naja, vielleicht klappt es ja mit dem Nachrüst-Set im Herbst.