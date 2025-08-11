Toyotas Proace Worker Stealth: Arbeiten unterm Radar

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein getarnter Einsatzwagen aus einem Actionfilm, ist in Wahrheit ein Sondermodell für Handwerker: In den Niederlanden bietet Toyota den Proace Worker mit Stealth Pack an – eine Zubehörlinie, die den Nutzfahrzeug-Klassiker optisch aufwertet. Mattschwarze Zierstreifen, schwarze Logos, getönte Glaspaneele und kupferfarbene Bremssättel sorgen für einen Auftritt, der irgendwo zwischen Undercover-Einsatz und Tuningtreffen liegt.
Alcantara trifft auf Ladekante
Innen wird’s luxuriös: Toyota stattet den Stealth-Proace mit edler Alcantara- und Ledersitzpolsterung aus. In die Rückenlehnen der Vordersitze ist das Stealth-Logo kunstvoll eingestickt. Auch beim Einsteigen zeigt sich der Look durch spezielle Einstiegsleisten mit Logo und eine Schutzleiste an der hinteren Stoßstange.
Ob Diesel, Elektro, Kurz- oder Langversion – das Stealth Pack ist für alle Varianten des Proace Worker erhältlich, einschließlich der Doppelkabine. Und: Es kann auch nachgerüstet werden. Wer also schon einen Proace Worker fährt, kann sich das Stealth-Gewand nachträglich montieren lassen. Kostenpunkt inklusive Einbau: 3.445 Euro.
Mehr als nur Optik
Toyota Professional hat das Paket speziell für Unternehmer entwickelt, die ihrem Firmenfahrzeug eine individuelle Note geben wollen. Gleichzeitig bleibt die gewohnte Nutzfahrzeug-Funktionalität erhalten. Kombinierbar ist das Stealth Pack auch mit den weiteren Ausbau- und Zubehörlösungen von Toyota. Das macht aus dem Arbeitsfahrzeug einen echter Hingucker – ohne Einbußen bei Funktion oder Ausstattung.