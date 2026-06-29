Über 13.000 Euro günstiger: Riesen-Rabatt für Elektro-SUV KGM Torres EVX

Der KGM Torres EVX erhält mit der neuen Sonderedition Nomad eine zusätzliche Einstiegsvariante im elektrischen SUV-Programm der Marke. Das Modell basiert auf der mittleren Ausstattungslinie Bliss (ab 44.990 Euro) und ist serienmäßig mit weiteren sonst aufpreispflichtigen Ausstattungen kombiniert. Der Nomad ist ab 34.990 Euro bestellbar und soll laut Hersteller ausstattungsbereinigt mehr als 13.000 Euro unterhalb der Bliss-Ausstattung liegen. Bisheriges Basismodell war der Torres EVX in der Core-Ausstattung für 41.990 Euro.

Umfangreiche Ausstattung Der Torres EVX Nomad fährt serienmäßig mit Metallic-Lackierung vor. Zur Auswahl stehen wie bisher die Farben Space Black, Dandy Blue, Iron Metal, Forest Green und Latte Greige. Aufpreisfrei an Bord ist außerdem das 360-Grad-Kamerasystem sowie die für optimiertes Laden und verbesserte Reichweite wichtige Wärmepumpe. Alleine diese kostet beim Torres EVX normalerweise 1.300 Euro Aufpreis.

Die Ausstattung umfasst außerdem unter anderem Ambientebeleuchtung, eine kabellose Ladeschale für Smartphones, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Dachreling. Sitz- und Lenkradheizung gehören ebenso zum Serienumfang wie beheizbare Kunstledersitze. Fahrer- und Beifahrersitz sind elektrisch einstellbar, auf der Fahrerseite ergänzt um eine Lendenwirbelstütze. Zusätzlich verfügen beide Vordersitze über eine Sitzbelüftung. Im Cockpit arbeitet ein doppeltes Display-Layout mit jeweils 12,3 Zoll Bildschirmdiagonale.

Angetrieben wird der SUV von einem 152 kW/207 PS starken Permanentmagnet-Synchronmotor, der maximal 339 Nm Drehmoment an die Vorderräder überträgt. Die Energie liefert eine 80,6 kWh große Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. In dieser Konfiguration erreicht der Torres EVX Nomad eine WLTP-Reichweite von mehr als 500 Kilometern, innerorts sind bis zu 664 Kilometer angegeben. Die Batterie wurde erst im Frühjahr auf die neue 80,6-kWh-Ausführung umgestellt und ersetzte den zuvor verwendeten 73,4-kWh-Speicher.

Große Batterie, kleine Ladeleistung Trotz der großen Batterie ist der Torres bei Lade- und Motorleistung kein Überflieger. An Schnellladestationen lässt sich der Akkustand unter optimalen Bedingungen mit maximal 120 kW in rund 36 Minuten von 10 auf 80 Prozent erhöhen. An Wallboxen und anderen Wechselstrom-Ladepunkten ist dreiphasiges AC-Laden mit maximal 11 kW möglich. Die Höchstgeschwindigkeit des Torres EVX liegt bei 175 km/h, der Sprint von 0 auf 100 km/h erfolgt in 8,2 Sekunden.

Der rund 4,70 Meter lange Torres EVX ist im Segment der elektrischen Mittelklasse-SUV daheim und tritt gegen Modelle wie den VW ID.4 oder den Kia EV6 an. Das Gepäckvolumen beträgt 839 Liter bei aufgestellter Rückbank und wächst auf bis zu 1.662 Liter bei umgeklappten Sitzen.

Der Nomad ist ab sofort bestellbar, die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist laut Hersteller ab September geplant. Schöner Move von KGM: Neben dem kräftigen Rabatt entfallen auch die bei anderen Herstellern üblichen Überführungskosten.