Vauxhall Vivaro GS Insel-Tran-Sportler

Kleintransporter im sportlichen Outfit haben auf der britischen Insel Tradition. Ford und VW bringen dort regelmäßig Sondermodelle auf den Markt, die mit sportlichen Ausstattungsdetails mehr Fahrspaß in das Leben von Transporterfahrern bringen sollen. Jetzt zieht auch Vauxhall mit dem Vivaro und der neuen GS-Ausstattung nach.

Komplettes Aero-Paket

Die ist für den Vivaro als Verbrenner und auch in der Elektrovariante verfügbar. In beiden Fällen wandern eine neue Spoilerlippe an die Frontschürze, neu geformte Verkleidungen an die Seitenschweller sowie eine neue Schürze ans Heck. Abgerundet wird das Aerodynamik-Paket durch einen zweigeteilten Dachkantenspoiler. Als sportliche Ergänzung wandern schwarz gehaltene 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in die Radhäuser, bestückt mit hoch tragfähigen Nutzfahrzeug-Breitreifen.

Für den sportlichen Touch im Cockpit sorgen mit robustem, perforiertem Kunstleder bezogene Sitze mit GS-Logo und roten Kontrastnähten.

Kombinierbar ist die neue GS-Ausstattung – wie bereits erwähnt – mit dem rein elektrischen Antriebsstrang im Vivaro Kastenwagen sowie dem 180 PS starken Turbodiesel als Kastenwagen oder Doppelkabiner.

Umfrage 7208 Mal abgestimmt Was halten Sie von getunten Nutzfahrzeugen? Völlig überflüssig. Auch Handwerker und Lieferanten sollen Spaß am Auto haben. mehr lesen

Fazit

Die Opel-Schwester Vauxhall bringt in Großbritannien für den Transporter Vivaro die sportliche Ausstattungslinie GS an den Start. Die macht den Transporter zwar nicht schneller, lässt ihn aber sportlicher wirken.