Volvo EX30 als Black Edition: Außen schwarz, innen mit alten Jeans

Mit dem EX30 reiht sich nun der bisher kleinste Elektro-SUV in die Auswahl der Black-Edition-Modelle ein. Damit wächst die Familie auf sechs Versionen an. Neben dem EX30 gibt es die Verbrennerversionen XC60, XC90, XC40 sowie die Elektroderivate EX40 und EC40. Wie auch bei den anderen Black Editions, legt der Hersteller Wert auf viel Schwarz. So gibt es etwa 19-Zoll-Leichtmetallfelgen in hochglänzendem Schwarz. Dieselbe Farbe bekommen die Schriftzüge der Marken- und Modellbezeichnung. Selbst die Diagonalstrebe im geschlossenen Frontgrill, das Iron-Mark-Logo am Heck, Dachspoiler und Außenspiegelkappen gestaltet Volvo in Hochglanz-Schwarz. Als einzige Außenfarbe steht "Onyx Black" zur Wahl. Der Metallic-Lack soll je nach Lichteinfall unterschiedlich wirken. Im Schatten eher dezent und in der Sonne funkelnd.

Indigo statt Einheitsgrau Im Innenraum kombiniert der schwedische Hersteller dunkles Indigo-Blau mit Details aus recyceltem Denim-Stoff, also Jeans. Zur Serienausstattung gehören unter anderem:

Adaptive Cruise Control

Elektrisch betätigte Heckklappe

Luftqualitätsmessung mit Fern-Vorkonditionierung

Umfangreiche Fahrerassistenzsysteme Das Assistenzpaket verfügt über fünf Radarsensoren, Fünf Kameras und zwölf Ultraschallsensoren, die permanent das Umfeld des Autos überwachen und so den Fahrer unterstützen sollen.

Zwei Leistungsstufen zur Wahl Die Black Edition ist sowohl mit dem Single Motor Extended Range als auch mit dem Twin Motor Performance erhältlich. Die Leistungsdaten bleiben unverändert. In der Single-Motor-Extended-Range-Ausführung sprintet der EX30 in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine kombinierte Reichweite von bis zu 475 Kilometern nach WLTP. Eine Wärmepumpe gehört zur Serienausstattung und soll die Effizienz insbesondere bei niedrigen Temperaturen verbessern. Die Twin-Motor-Variante beschleunigt in 3,6 Sekunden auf 100 km/h und soll nach WLTP 449 Kilometer weit kommen.

Preis und Marktstart In Deutschland startet die Black Edition in der Ausstattung Plus bei 44.290 Euro. Darüber rangiert die Linie Ultra ab 52.890 Euro. Beide sind mit den genannten Antriebsoptionen kombinierbar und ab sofort bestellbar.