Opel Astra: Erste Bilder und Infos vor der Weltpremiere

Opel bereitet den Marktstart des überarbeiteten Astra der Generation "L" für das Jahr 2026 vor. Die Kompaktklasse, die weiterhin in Rüsselsheim entwickelt und produziert wird, erhält ein aktualisiertes Design, neue Assistenz- und Lichttechnologien sowie erweiterte Komfort- und Nachhaltigkeitsmerkmale. Die öffentliche Premiere des Fünftürers und des Kombis "Sports Tourer" ist für die Brüssel Motor Show vom 9. bis 18. Januar 2026 angekündigt. Bis dahin müssen wir noch auf konkrete technische Daten warten. Einige lässt Opel immerhin schon jetzt durchblicken.

Intelli-Lux HD: Hochauflösende Lichtstrahlen Für den neuen Jahrgang modifizierte Opel das Frontdesign des Astra. Der orientiert sich nun stärker an aktuellen Studien des Herstellers. Der sogenannte Opel Vizor – also die markante schwarze Frontfläche – fällt schmaler aus. Dazu kommt erstmals im Astra ein beleuchtetes Markenemblem zum Einsatz. Neu gestaltete 17- und 18-Zoll-Leichtmetallräder sowie zusätzliche Außenfarben ergänzen die Modellpflege. Optional ist ein kontrastfarbenes Dach erhältlich.

Für den Astra ist künftig das bereits aus größeren Opel-Modellen bekannte Intelli-Lux-HD-Licht verfügbar. Das adaptive, blendfreie System arbeitet mit mehr als 50.000 Einzelelementen und ermöglicht eine genaue Ausblendung anderer Verkehrsteilnehmer. Der Lichtkegel lässt sich digital an Fahrbahn- und Kurvensituationen anpassen. Zusätzliche Funktionen wie ein Schlechtwettermodus und eine automatische Reduzierung von Schilderreflexionen sind integriert.

Innenraum: Ergonomie und neue Materialien Die Grundkonfiguration des Innenraums bleibt unverändert. Der Fünftürer bietet – abhängig von der Ausstattung – ein maximales Ladevolumen von bis zu 1.339 Litern. Der Sports Tourer erreicht bis zu 1.634 Liter und verfügt über eine im Verhältnis 40:20:40 geteilte Rücksitzlehne. Serienmäßig erhält der Astra zukünftig spezielle Intelli-Sitze, deren mittige Sitzvertiefung den Druck auf das Steißbein reduzieren soll. Optional stehen mehrfach verstellbare, AGR-zertifizierte Sitze mit Lendenwirbelstütze, Massage- und Memory-Funktion zur Auswahl. Dabei kommen sogenannte Monomaterial-Bezüge zum Einsatz, die vollständig recycelt und recycelbar sind.

Überhaupt verwendet Opel im gesamten Innenraum vermehrt recycelte Materialien. Einige Details zu den Elektromodellen gibt es bereits jetzt. Die elektrische Version des Astra verfügt künftig über einen 58-kWh-Akku (bisher 54 kWh) und erreicht laut WLTP eine Reichweite von bis zu 454 Kilometern, rund 34 Kilometer mehr als das bisherige Modell. Neu ist zudem die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), über die externe Geräte wie E-Bikes mit Strom versorgt werden können. Mehr technische Informationen werden wir zur Weltpremiere im Januar 2026 nachreichen.