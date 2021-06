VW Caddy Pan-Americana Hochdachkombi im Offroad-Look

Ob Kleinwagen, Familienkombi oder inzwischen sogar Sportwagen: Ausstattungslinien, die 08/15-Autos einen angedeuteten Offroad-Look verpassen, sind über alle Segmente hinweg schwer angesagt. Auch bei den Großraum-Vans übrigens: Die Ausstattungslinie Pan-Americana erfreut sich beim VW Multivan T6.1 großer Beliebtheit. Folgerichtig verpasst Volkswagen Nutzfahrzeuge jetzt auch dem neuen Caddy diese Modellbezeichnung und ein kernigeres Erscheinungsbild.

Volkswagen AG Der Schriftzug findet sich außen und innen an mehreren Stellen.

Seinen Beinamen, der von der legendären Route über den gesamten amerikanischen Kontinent von Alaska bis Feuerland entlehnt ist, trägt der Hochdachkombi an Front, Heck sowie an beiden hinteren Seitenteilen. Zudem erhält er genarbte Stoßfänger, die an beiden Enden des Autos Unterfahrschutz-Elemente aufweisen. Statt einer Chromspange präsentiert der Caddy Pan-Americana eine in Wagenfarbe lackierte Spange im Kühlergrill. Dafür trägt die Dachreling einen silberfarbenen Überzug.

Serienmäßig auf 17-Zöllern

Auch die Einsätze in den Türen weisen einen silberfarbenen Einsatz auf. Damit bilden sie einen Kontrast zu den schwarzen Kunststoffplanken an den Seitenschwellern und Radläufen. Darin rotieren serienmäßig lasierte 17-Zoll-Leichtmetall-Räder. Alle Leuchten arbeiten serienmäßig mit LED-Technik. Auf den Fotos zeigt sich der VW Caddy Pan-Americana im Farbton "Copper Bronze". Als Alternativen sind die Lackierungen "Candy-Weiß" und "Deep Black Perleffekt" sowie die Metallic-Farben wie "Reflexsilber" und "Starlight Blue" erhältlich.

Volkswagen AG VW bietet fünf Lackierungen für den Caddy Pan-Americana an, darunter "Copper Bronze".

Innen erhält das Modell neben den neuen Sitzbezügen namens "Pinestripe" auch das kleine Lederpaket für Lenkrad und Schaltsack. Pedalerie und Fußablage erscheinen in Aluminiumoptik, während die Türverkleidungen und die Mittelkonsole Einleger aus der höheren "Style"-Ausstattung tragen. Im Interieur taucht zudem der Begriff Pan-Americana in Form mehrerer Schriftzüge wieder auf.

Als Benziner und Diesel, mit Allrad oder ohne

Der Caddy lässt sich sowohl in seiner Pkw-Version – hier dient das Life-Niveau als Basis – als auch in der Nutzfahrzeug-Variante Cargo mit dem Pan-Americana-Paket ausstatten – allerdings nur mit kurzem Radstand. Als Motorvarianten stehen der 114 PS starke 1,5-Liter-TSI-Benziner oder die Zweiliter-Turbodiesel mit 102 oder 122 PS zur Verfügung. Abhängig vom gewählten Triebwerk sind Front- oder Allradantrieb sowie Sechsgang-Handschaltung oder Siebengang-DSG möglich.

Volkswagen AG Der Caddy Pan-Americana basiert entweder auf dem Cargo-Modell (links) oder der Pkw-Version mit Life-Ausstattung.

Kommt der Caddy Cargo als Pan-Americana daher, kostet er als Benziner mindestens 25.543 und als Diesel 27.275 (102 PS) beziehungsweise 28.489 Euro (122 PS). Damit bewegen sich die Aufpreise hier zwischen knapp 3.700 und 3.900 Euro. Bei der Pkw-Version starten die Preise bei 31.714 (1.5 TSI mit 114 PS) respektive 33.445 (2.0 TDI mit 102 PS) und 34.659 Euro (122-PS-TDI). Der Aufpreis siedelt sich damit bei allen Motorvarianten bei exakt 3.356 Euro an.

Fazit

Volkswagen Nutzfahrzeuge verpasst dem Caddy im Rahmen der Ausstattungslinie Pan-Americana einen neuen Robust-Look. Die Aufpreise sind allerdings selbstbewusst kalkuliert.