VW California Ocean Generation: Noch schöner wohnen

VW knüpft beim aktuellen California an die alte Tradition von Generation-Sondermodellen an. Eine entsprechende Sonderedition gab es 2002 beim T4 und 2007 beim T5. Die 2026er-Generation-Edition baut auf dem California Ocean auf.

Schicker außen und innen Zur exklusiven Ausstattung des neuen Sondermodells zählen markante 18-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz glanzgedreht, Chromleisten an Seiten und Heck sowie eine Umfeldbeleuchtung mit "California"-Logoprojektion. Im Innenraum setzt das Sondermodell Generation auf Bi-Color-Sitzbezügen. Sitzmittelbahnen in Mikrovlies werden hier mit seitlichen Flächen in Glattlederoptik kombiniert. Hinzu kommen eine Generation-Plakette an der B-Säule, eine individualisierte Lenkradspange, Pedalkappen in Alu Optik sowie spezielle Fußmatten. Schick, aber nur gegen Aufpreis zu haben ist eine Bi-Color-Lackierung in den Farben Candy-Weiß und Sunset Red Metallic.

Parallel zum Sondermodell profitiert der gesamte California von weiterentwickelten Ausstattungen und Funktionen. Dazu zählt erstmals auch die optionale elektrische Heckklappe sowie eine neue Heizungssteuerung mit Nachtabsenkung. Im PHEV-Modell kann die Standklimatisierung jetzt bis zu acht Stunden betrieben werden, eine neue Dachzeltdüse befördert gezielt warme Luft in den oberen Schlafbereich.

Antriebe und Preise Auf der Antriebsseite können Generation-Kunden zwischen drei Optionen wählen. Basistriebwerk ist der bekannte Zweiliter-Turbodiesel mit 150 PS in Kombination mit einem Siebengang-DSG. Alternativ kann der Zweiliter-Turbobenziner mit 204 PS gewählt werden. Ebenfalls verfügbar ist der 1.5 eHybrid-Antrieb mit 245 System-PS und Sechsgang-DSG.

Zu haben ist das neue Sondermodell ab sofort zu Preisen ab 91.309 Euro für den Diesel. Der Turbobenziner kostet ab 91.767 Euro und für die PHEV-Variante müssen wenigstens 103.054 Euro bezahlt werden. Ein Standard-California Ocean steht bei VW ab 88.125 Euro in der Preisliste.