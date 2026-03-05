VW Golf oder ID.Golf?: Erstes Bild vom Golf 9

Zu sehen war lediglich eine Silhouette des künftigen Golf 9, die auf einer Großbildleinwand präsentiert wurde. Die Darstellung liefert nur wenige Details, bestätigt jedoch mehrere Punkte der künftigen Modellstrategie des Konzerns.

Der Golf gilt seit Jahrzehnten als eines der wichtigsten Modelle von Volkswagen. Mit der neunten Generation steht die Baureihe vor einem grundlegenden technischen Wandel. Der Nachfolger soll erstmals vollständig elektrisch ausgelegt sein und damit den Übergang des Kompaktwagens in das Elektrozeitalter markieren.

Silhouette zeigt vertraute Proportionen Das veröffentlichte Bild zeigt ausschließlich das Seitenprofil des Fahrzeugs. Die Linienführung erinnert deutlich an den aktuellen Golf 8. Dachlinie, Fensterform und die kurzen Überhänge entsprechen weitgehend der bekannten Formensprache der Baureihe.

Volkswagen scheint damit bewusst auf ein radikal neues Design zu verzichten. Stattdessen bleibt der Golf auch in der nächsten Generation optisch klar als solcher erkennbar. Diese Strategie ähnelt dem Vorgehen bei anderen Modellen der Marke, bei denen bekannte Designmerkmale trotz neuer Antriebstechnik erhalten bleiben.

Die Silhouette wurde während der Betriebsversammlung von Betriebsratschefin Daniela Cavallo gezeigt. Sie bezeichnete die Präsentation der ersten Skizze als Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Belegschaft im Stammwerk Wolfsburg.

Golf bleibt Schlüsselmodell für die Marke Der Golf gehört seit seiner Einführung im Jahr 1974 zu den wichtigsten Baureihen des Volkswagen-Konzerns. Weltweit wurden mehr als 37.000.000 Fahrzeuge verkauft. In Deutschland zählt der Kompaktwagen weiterhin zu den meistzugelassenen Modellen.

Auch in Zukunft soll der Golf eine zentrale Rolle im Modellprogramm spielen. Volkswagen plant deshalb, die Baureihe in die elektrische Zukunft zu überführen, statt sie durch eine neue Modellfamilie zu ersetzen.

Intern gilt das Projekt als eines der wichtigsten Volumenmodelle der kommenden Elektrostrategie. Der Golf soll künftig eine ähnliche Rolle für Elektroautos einnehmen wie frühere Generationen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Wolfsburg soll wieder stärker Produktionsstandort werden Parallel zur Vorstellung der Silhouette bestätigte Volkswagen den langfristigen Produktionsplan für das Stammwerk. Der aktuelle Golf 8 mit Verbrennungsmotor soll ab der zweiten Jahreshälfte 2027 nicht mehr in Wolfsburg gebaut werden.

Die Produktion dieses Modells soll stattdessen nach Mexiko verlagert werden. Dadurch will der Konzern im Stammwerk Kapazitäten für neue Elektrofahrzeuge schaffen.

Ende des Jahrzehnts soll dort auch der elektrische Nachfolger des Golf anlaufen. Wolfsburg wird dafür schrittweise auf neue Produktionsprozesse für Elektrofahrzeuge umgestellt.

Neue Plattform bildet die technische Grundlage Der kommende Golf soll auf der sogenannten Scalable Systems Platform basieren. Diese Plattform, intern SSP genannt, gilt als zentrale technische Architektur für kommende Elektrofahrzeuge des Volkswagen-Konzerns.

Sie soll mehrere bisherige Elektroplattformen ersetzen und eine größere Vereinheitlichung im Konzern ermöglichen. Vorgesehen sind unter anderem eine neue Softwarearchitektur sowie eine elektrische Systemspannung von 800 Volt, die schnelleres Laden an Schnellladesäulen ermöglichen kann.

Konkrete technische Daten zum Golf 9 hat Volkswagen bislang nicht veröffentlicht. Angaben zu Batteriegrößen, Leistung oder Reichweite stehen daher noch aus.

Spekulationen über den Namen des neuen Elektro-Golf Offiziell hat Volkswagen den Namen der neunten Golf-Generation bisher nicht bestätigt, wenngleich der Name ID. Golf kursiert. Hintergrund ist eine Anpassung der bisherigen Elektrostrategie. Volkswagen hatte seine batterieelektrischen Modelle zunächst unter der eigenständigen ID.-Baureihe eingeführt, etwa mit ID.3 oder ID.4. Inzwischen setzt der Konzern wieder stärker auf bekannte Modellnamen aus dem bestehenden Portfolio.

Ein Beispiel dafür ist der kommende elektrische Polo. Das Modell, das zunächst als ID.2 angekündigt wurde, wird künftig als ID. Polo vermarktet. Vor diesem Hintergrund gilt es als möglich, dass auch der elektrische Golf eine Kombination aus ID.-Bezeichnung und Modellnamen erhalten könnte.