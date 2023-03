VW ID.Buzz LWB als Siebensitzer Im Sommer kommt der laaaange Bus

Bereits im Sommer 2023 bringt Volkswagen das LWB-Modell (LWB = Long Wheel Base; übersetzt langer Radstand) an den Start und auf den neuesten Bildern zeigt sich, dass der Hannoveraner dabei seinem Design treu bleibt.

ID.Buzz wächst auf 5 Meter Länge

Front- und Heckpartie sind identisch zum Modell mit dem kurzen Radstand, indes an der Seite zeigen sich die großen Veränderungen. Der Abstand zwischen den beiden Achsen wächst, die hintere Schiebetür fällt deutlich breiter aus. Kein Wunder, immerhin wird der lange ID.Buzz um 25 bis 30 Zentimeter länger und erreicht damit zwischen 4,96 und 5,01 Meter. Der Längenzuwachs dürfte zum Großteil dem Radstand zugutekommen, der beträgt beim kurzen Buzz 2.998 Millimeter.

Hinter der langen Tür verbirgt sich dann das weitere Novum. Sie erlaubt durch die vergrößerte Öffnung den Zugang zur dritten Sitzreihe. Der Buzz wird somit zum Siebensitzer, der aber über ein flexibles Sitzsystem verfügt. Dazu gehört, dass im Gegensatz zu verschiebbaren, aber nicht ausbaubaren Rückbank aus dem kurzen Modell, hier die Sitzreihen zwei und drei komplett über Schienen nach hinten ausziehbar sind. Auch sind Captains-Chairs verfügbar, die sich entgegengesetzt der Fahrrichtung drehen lassen. Natürlich bietet die Langversion hinter der dritten Sitzreihe einen veritablen Kofferraum. Beim aktuellen kurzen Modell beträgt dieser mindestens 1.121 Liter.

Langer Buzz mit größerem Akku

Bereits im Herbst 2023 hatte Volkswagen auf einer Investoren-Konferenz erste Teaser-Bilder vom langen Buzz gezeigt. Neben der Ankündigung eines Allrad-Modells, war auch als Silhouette die Langversion abgebildet.

Der veränderte Radstand erlaubt es VW im Unterboden einen vergrößerten Akku unterzubringen. Aktuell ist der ID.Buzz mit einem 77-kWh-Akku bestückt. Die erstmals 2017 gezeigte Studie hatte eine 111 kWh große Batterie im Unterboden, Gerüchten zufolge soll der schwerere ID.Buzz LWB in der Serie mit einem Akku von rund 90 kWh an den Start gehen, so wie er auch für die GTX-Allradversion geplant ist.

Aktuell bietet Volkswagen den ID.Buzz mit 204 PS Leistung ab 64.581 Euro an. Die Reichweite beträgt 418 Kilometer nach WLTP. Neben diesem Modell hat VW noch eine Cargo-Version im Angebot und die GTX-Allrad-Version mit zwei E-Motoren und einer Leistung von 340 PS angekündigt. Auch über eine Pritschen-Version mit Doppelkabine hatte der damalige VW-Designchef Klaus Zyciora nachgedacht. Diese dürfte aber Spekulation bleiben.

Fazit

Unsere Erlkönig-Bilder zeigen erstmals den langen VW ID.Buzz ungetarnt. Hingucker ist die Seitenansicht des Elektro-Vans mit der breiten Seitentür und dem langen Radstand. Zwischen 25 und 30 Zentimeter wächst das Modell und kommt auch mit einem größeren Akku an den Start. In diesem Zuge steigen natürlich auch die Preise.