VW ID. Era 5S: PHEV-Limousine für 11.400 Euro

Der günstige VW-Neuwagen in Deutschland ist der VW Polo 1.0 Trend: 20.380 Euro kostet der Kleinwagen mit 80-PS-Saugmotor laut Konfigurator.

VW ID. Era 5S kostet in China 11.400 Euro Chinesische VW-Käufer sind ganz andere Preise gewohnt: Laut carnewschina.com kostet die Limousine Lavida 79.990 Yuan, umgerechnet 10.173 Euro – also die Hälfte eines Polo hierzulande. Der neue ID. Era 5S PHEV kostet nur wenig mehr: Die offiziell auf der Chengdu Motor Show (21.08.-30.08.2026) vorgestellte Limousine mit Plug-in-Hybridantrieb und 160 km elektrischer Reichweite bietet Volkswagen zum Einführungspreis von 89.900 Yuan an. Das sind umgerechnet 11.400 Euro.

Die Limousine ist das zweite ID.-Era-Modell des SAIC-VW-Joint-Ventures und das günstigste New Energy Vehicle der Marke. Der aggressive Preis bringt den PHEV in die Nähe der Verbrennermodelle Bora, Lavida und Sagitar und macht den VW im Vergleich mit Hauptkonkurrenten chinesischer Marken wie etwa BYD Seal 06 oder Quin Plus sowie Geely Galaxy Starshine 6 konkurrenzfähig. Lavida, Bora und Sagitar kosten laut Car News China zwischen 79.990 und 93.800 Yuan (umgerechnet 10.173 bis 11.926 Euro). Die Preise der chinesischen PHEV-Konkurrenten liegen zwischen 74.800 und 99.900 Yuan (9.511 bis 12.702 Euro).

160 km E-Reichweite, Schnellladen in 15 Minuten Der Plug-in-Hybridantrieb des ID. Era 5S besteht aus einem 1,5-Liter-Saugmotor mit 107 PS und einer 130-kW-Elektromaschine. Ein flüssigkeitsgekühlter LFP-Akku mit 19,1 kWh Kapazität soll nach chinesischer Norm 160 km elektrische Reichweite bieten. Der Akku kann mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) geladen werden. Schnellladen von 30 bis 80 Prozent soll in 15 Minuten erledigt sein. Eine Vehicle-to-Load-Funktion stellt für externe Verbraucher bis zu 3,5 kW zur Verfügung. Der Benzinmotor soll bei leerem Akku 4,19 Liter je 100 Kilometer verbrauchen.

Mit knapp 4,84 Meter Länge und 1,88 Meter Breite handelt es sich um eine ausgewachsene Limousine im Format des europäischen Passat. Der Radstand beträgt rund 2,77 Meter. Das Fahrwerk verfügt über McPherson-Federbeine an der Vorderachse und eine Mehrlenker-Hinterachse.

Im Interieur setzt VW bei dem chinesischen Modell auf Touchbedienung. Ein 8,8-Zoll-Tachodisplay und ein 15,6-Zoll-Infotainmentbildschirm informieren Fahrer und Passagiere. Die meisten Tasten sitzen am zweispeichigen Lenkrad. Apple CarPlay, Huawei HiCar und Carlink binden Smartphones in die Bedienoberfläche des Autos ein. In der Mittelkonsole befinden sich zwei Smartphone-Halter.

Die Vordersitze sind zu Liegeflächen umklappbar. Optional bietet der 5S autonome Fahrfunktionen auf L2-Niveau.