VW Polo GTI Edition 25 Zum Geburtstag viel ... Polo

Das Sondermodell ist mit einem Zweiliter-TSI-Motor ausgestattet, der eine Leistung von 207 PS und ein Drehmoment von 320 Nm bietet. Derart potent beschleunigt der Polo GTI Edition 25 von Null auf 100 km/h in 6,5 Sekunden und verfügt über ein speziell abgestimmtes Sportfahrwerk, das die Karosserie um 15 Millimeter absenkt und in Verbindung mit der elektronischen Differentialsperre XDS für eine hohe Fahrdynamik und verbesserte Traktion sorgt.

Polo GTI Edition 25 mit neuer Optik

Neben seiner Leistung zeichnet sich das Sondermodell auch durch seine exklusive Jubiläums-Ausstattung aus. Typisch für den GTI-Look sind die rot lackierten Bremssättel und Zierleisten, der Kühlergrill im Wabendesign und verchromte Abgasendrohre. Das sportliche Erscheinungsbild wird durch schwarze Außenspiegel und ein schwarzes Dach unterstrichen. Der Innenraum des Polo GTI Edition 25 ist mit Sportsitzen mit perforiertem schwarz-rotem Leder und eingesticktem "GTI"-Logo sowie schwarz glänzenden Dekoreinlagen mit rotem "GTI"-Schriftzug ausgestattet. Die limitierte Auflage spiegelt sich auch in den Einstiegsleisten mit dem "One of 2.500"-Logo wider.

Serienmäßig an Bord des Sondermodells sind IQ.Light-LED Matrixscheinwerfer mit dynamischem Fernlichtassistenten und LED-Tagfahrlicht für eine homogene Ausleuchtung der Fahrbahn. Das Sondermodell verfügt außerdem über ein Multifunktions-Sportlenkrad in Leder mit Schaltwippen und "25"-Logo sowie zahlreiche Assistenzsysteme aus höheren Klassen. Teilautomatisiertes Fahren wird durch den optional erhältlichen Travel Assist, der im Assistenzpaket "IQ.Drive" enthalten ist, ermöglicht. Das System kann ab 0 km/h bis zur Regelgrenze des Travel Assist (210 km/h) das Lenken, Bremsen und Beschleunigen des neuen Polo GTI übernehmen.

Jubi-Polo ab 1.6.2023 erhältlich

Das Infotainmentsystem "Ready-2-Discover" ist mit einem hochauflösenden 8-Zoll großen Touchscreen serienmäßig enthalten. Letzteres verfügt außerdem über eine App-Connect-Funktion, mit der das Smartphone des Fahrers über Apple Carplay, Android Auto oder Mirror-Link in das System integriert werden kann. So können Musik und Navigationssystem des Smartphones über den Touchscreen des Infotainmentsystems bedient werden. In Sachen Sicherheit gibt es neben dem Lane Assist, der den Fahrer beim Halten der Spur unterstützt, auch einen Parklenkassistenten und eine Rückfahrkamera.

Das Sondermodell Polo GTI Edition 25 ist ab dem 1. Juni in Deutschland erhältlich und kostet ab 35.205 Euro. Zum Vergleich, der Serien-Polo-GTI steht ab 33.450 Euro in der Preisliste. Interessierte Kunden können zwischen den Farben Pure White, Kings Red Metallic, Reef Blue Metallic, Rauchgrau Metallic, Deep Black Perleffekt und Ascot Grau wählen.

Fazit

Das Jubiläumsmodell Polo GTI Edition 25 bietet nicht nur eine beeindruckende Leistung, sondern auch eine umfangreiche Serienausstattung sowie spezifische Design-Highlights, die das Jubiläumsmodell von den bisherigen Polo-Modellen abhebt.